Герхард Шредер: Никогда бы не хотел быть президентом России

Известный немецкий политик, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что никогда бы не хотел быть президентом России, потому что это - "самое сложное, что можно представить в политике".

"Я всегда говорил, что есть две должности, которые я бы никогда не хотел занимать. Одна - это место папы Римского, а другая - место президента России. Необходимость держать воедино эту огромную страну - определённо самое сложное, что можно представить в политике", - сказал Шредер в фильме "Путин", который выложен в соцсетях.

Ранее Шредер заявил о том, что Россия и Евросоюз должны покончить с режимом санкций.

В более слабой России заинтересованы США, считает бывший канцлер ФРГ.

"А интерес Европы и Германии в том, чтобы Россия процветала. На это есть две причины: нам нужен рынок, особенно Германии, и нам нужны ресурсы для нашей промышленности", - отметил он.