Передача администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе себя оправдала, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

ФНС занимается администрированием страховых взносов с прошлого года. Сборы страховых платежей по итогам 2017 года выросли на 483 миллиарда рублей. "Январь-февраль показывает по темпам также плюс 13,9 процента, то есть достаточно высокие темпы сбора", - рассказал на встрече с председателем правительства глава службы Михаил Мишустин. "То есть вы хотите сделать вывод, что передача функций по администрированию социальных платежей в налоговую службу себя оправдала и позволила собрать большее количество таких платежей", - заключил премьер.

Вместе с администрированием страховых взносов налоговая служба получила и все накопленные по ним разбирательства с долгами. В задолженности сегодня насчитывается около 522 миллиардов рублей. "Мы сейчас занимаемся ее взысканием. Соответственно, часть задолженности списывается. Это то, что касается восьми МРОТ, - пояснил Мишустин. - Было соответствующее поручение президента в Послании. И на сегодняшний день мы уже разобрались с этой задолженностью. Надеемся дополнительно взыскать в бюджет то, что возможно, то, что подлежит взысканию".

Налоговые поступления в казну исправно прирастают: на 20 процентов в консолидированный бюджет и на 32 процента в федеральный

Налоговые поступления в казну тоже исправно прирастают: на 20 процентов в консолидированный бюджет и на 32 процента в федеральный. "Соответственно, если смотреть на показатели закона о федеральном бюджете, которые были уже уточнены по макропоказателям, то они исполнены на 102,6 процента, - отметил глава ФНС. - То есть практически все, что было рассчитано, выполнено". Налоговое администрирование дало 24 процента увеличения - около 400 миллиардов рублей - ненефтегазовых доходов. Общая же их доля в бюджете составила 60 процентов. "Если говорить непосредственно о конкретных налогах, то поступления налога на прибыль стали основными драйверами роста. Это плюс 18,8 процента, в общей сумме плюс 520 миллиардов рублей", - уточнил Мишустин. Налог на добавленную стоимость растет в течение пяти лет благодаря системе автоматизированного контроля за возмещением налога на добавленную стоимость, и рост его составил 15,5 процента. Налог на доходы физических лиц показал плюс 7,7 процента.

Налоговая старается повышать эффективность выездных проверок. За пять лет их количество снизилось более чем в два раза: с 40 тысяч в 2013 году, то текущих 20 тысяч в год. А результативность поднялась почти в три раза. "Непосредственно взыскание налогов после соответствующих доначислений растет, - сказала руководитель службы. - Сейчас это около 9,5 миллиона рублей. Очень важно, что нет пустых проверок, которые не приводят к результату". Сумма взысканных платежей на одну проверку выросла на 40 процентов. При этом оценкой качества работы ФНС может быть снижение количества претензий к службе.

"На сегодняшний день - снижение почти в восемь раз. У нас их осталось чуть более 11 тысяч. И удельный вес требований, рассмотренных в пользу бюджета, - порядка 80 процентов", - подчеркнул Михаил Мишустин.

- В восемь раз - это довольно существенное изменение, конечно, - прокомментировал Медведев. - Что ж, это все хорошие итоги и для бюджетной системы, и для работы Налоговой службы. Но это, по всей вероятности, связано и с использованием современных способов или методов работы.

Он также призвал ФНС в рамках процессов маркировки различных товаров готовиться к внедрению системы прослеживаемости их движения не только на территории России, но и Евразийского экономического союза.