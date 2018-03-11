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Рубрика: В мире

Янис Урбанович раскритиковал политику правительства Латвии

Текст: Юрий Сизов

Инициативы о переходе образования в средней школе Латвии исключительно на государственный язык, запрет предвыборной агитации на русском языке и объявление 16 марта официальным днем памяти легионеров СС лидер парламентской фракции партии Ушакова "Согласие" Янис Урбанович считает "политической провокацией", цитирует политика mixnews.lv.

Фото: Михаил Корытов/РГ
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Парламентарий уверен, "что действующий премьер-министр страны Марис Кучинскис не способен сказать "стоп!" подобным инициативам национал-радикалов. Во-первых, потому что "руки коротки" - Латвия, как известно, парламентская республика, а во-вторых, из-за близости выборов в сейм, которые намечены в ЛР на осень текущего года.

Отвечая на вопрос по поводу возникших проблем в финансовом секторе экономики, председатель фракции "Согласие" также критически оценил роль и реакцию на события со стороны руководства правительства.

По его мнению, глава кабинета министров, по сути, не является участником происходящих процессов, и "любой министр знает больше премьера". По словам Урбановича, Кучинскис внедрил в аппарате парадоксальный порядок, запрещающий "самому особо включаться в работу министерств".

Лидер парламентской фракции пояснил, что Латвии, по его представлению, перманентно будут сопутствовать трудные времена при таком составе исполнительной власти. "Вспышки столкновений наблюдаются в ситуации, когда глава кабинета не справляется со своими обязанностями и не соответствует должности", - убежден депутат сейма. Поэтому, по его словам, Кучинскису надо прекратить "мучить себя и государство" и подать в отставку, сообщает LETA.

При этом политик откровенно признался, что не готов прогнозировать сроки, в которые может быть создан новый кабинет министров в случае отставки премьера.

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