Юлия Самойлова представила песню для "Евровидения-2018"

Новости

Неизвестный убил мужчину на улице в канадском Торонто 02:26
Массовое отключение электричества произошло в Лондоне 02:14
Власти Мексики не стали связывать взрыв на пароме с оргпреступностью 01:57
Финляндия получит компенсацию за 10-летнюю задержку в строительстве АЭС 01:50
Трамп огласил условия выхода США из ядерного соглашения с Ираном 01:49
Выпущенную 95 лет назад фотокамеру продали за 3 миллиона долларов 01:30
SpaceX отправит корабль на Марс в первом полугодии 2019 года 01:28
Крупные военные учения прошли в 500 км от российской границы 01:13
"Оппозиционный блок": Киев спекулирует на теме вступления в НАТО 00:51
Из-за аварии часть Лондона погрузилась в темноту 00:50
В Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей 00:35
Глава минобороны США отказался комментировать переговоры с КНДР 00:27
В Великобритании прошли акции в поддержку курдов 00:20
СМИ назвали предполагаемую причину крушения самолета в Иране 11.03.2018
Футболисты ЦСКА не улетели из Грозного из-за учений в аэропорту 11.03.2018
Янис Урбанович раскритиковал политику правительства Латвии 11.03.2018
Умер актер Дмитрий Дорлиак 11.03.2018
Марин Ле Пен предложила переименовать "Национальный фронт" 11.03.2018
Дмитрия Хворостовского посмертно наградили премией BraVo 11.03.2018
В Забайкалье осудили банду наркоторговцев 11.03.2018
СМИ: Не менее 11 человек погибли при крушении самолета в Иране 11.03.2018
Российские синхронисты заняли первое место на этапе Мировой серии 11.03.2018
В Финском заливе из ледового плена спасли тюленя 11.03.2018
В Берлине сожгли мечеть и турецкий культурный центр 11.03.2018
Симфония морской стихии Айвазовского покорила жителей белорусского Полесья 11.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
11.03.2018 22:43
Рубрика: Культура

Юлия Самойлова представила песню для "Евровидения-2018"

Текст: Сусанна Альперина
"Со второй попытки" - так озаглавлен сюжет в программе "Воскресное время". Именно так Первый канал решил представить песню, с которой певица Юлия Самойлова поедет на "Евровидение-2018". Конкурс впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй (именно в нем, согласно жеребьевке, выступает Россия) - 10 мая, а финал - 12 мая.

Напомним, что в выпусках новостей телеканал презентует песни и исполнителей, что примут участие в этом международном песенном конкурсе, уже не в первый раз. Также будет не лишним вспомнить, что после ситуации в прошлом году, когда Юлия Самойлова не смогла въехать на Украину, чтобы принять участие в конкурсе "Евровидение-2017", Первый канал и ВГТРК выступили с совместным заявлением, что в любом случае в 2018 году именно Юлия Самойлова будет представлять нашу страну на "Евровидении". "Она со стержнем, и песня со стержнем", - говорится в сегодняшнем анонсе сюжета Первого канала.

Юлия Самойлова прокомментировала победу России на детском "Евровидении"

"Она про меня и обо мне, и я себя в ней чувствую настоящей", - признается с экрана Юлия Самойлова. Потому что едет она в Лиссабон с новой композицией - не с той, что в прошлом году. I Won’t Break! - так называется композиция, что лишний раз говорит о несломленности духа исполнительницы, потому что в переводе название песни звучит как "Я не сломаюсь!"

Над новой песней для Юлии Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад - Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. C Леонидом Гуткиным Первый канал уже не раз сотрудничал на "Евровидении" - он писал песни Дины Гариповой и Полины Гагариной. "Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ "замка из песка", который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле - крепок как скала", - говорит о новой песне Леонид Гуткин.

Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне. В 2015 он же был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на Евровидении в Вене, что дало в этом году почву для слухов, мол, на конкурс поедет не Самойлова, а Гагарина - на этот раз за первым местом. Но все оказалось не так.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Российская участница "Евровидения" споет первой во втором полуфинале

Детали выступления Юлии пока держатся в секрете, но общую идею Алексей Голубев выразил так: "Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное - веры".

"У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер. И как всегда - наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью! Россия возвращается!", - говорит глава российской делегации на конкурсе и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Текст песни на английском языке

Текст песни на русском языке

Справка "РГ"

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в г. Ухта (Коми). Певица, композитор, автор слов к песням. Многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей как в России, так и за рубежом. Финалистка музыкального телепроекта "Фактор А", обладательница награды "Золотая звезда Аллы" (премия Аллы Пугачевой), принимала участие в торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи (песня "Вместе"). В 2017 году должна была представлять Россию на Евровидении с песней Flame Is Burning, но принимающая страна запретила певице въезд. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Любовь к музыке Юлии привила ее мама. Юля всегда трезво оценивает свои шаги, не приемлет жалости в свой адрес и живет полноценной жизнью.

Главное сегодня

Юлия Самойлова представила песню для "Евровидения-2018"
Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей
МВД поддержало идею о применении европротокола во всех ДТП без пострадавших
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Кинжал"