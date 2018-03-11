Юлия Самойлова представила песню для "Евровидения-2018"

"Со второй попытки" - так озаглавлен сюжет в программе "Воскресное время". Именно так Первый канал решил представить песню, с которой певица Юлия Самойлова поедет на "Евровидение-2018". Конкурс впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй (именно в нем, согласно жеребьевке, выступает Россия) - 10 мая, а финал - 12 мая.

Напомним, что в выпусках новостей телеканал презентует песни и исполнителей, что примут участие в этом международном песенном конкурсе, уже не в первый раз. Также будет не лишним вспомнить, что после ситуации в прошлом году, когда Юлия Самойлова не смогла въехать на Украину, чтобы принять участие в конкурсе "Евровидение-2017", Первый канал и ВГТРК выступили с совместным заявлением, что в любом случае в 2018 году именно Юлия Самойлова будет представлять нашу страну на "Евровидении". "Она со стержнем, и песня со стержнем", - говорится в сегодняшнем анонсе сюжета Первого канала.

"Она про меня и обо мне, и я себя в ней чувствую настоящей", - признается с экрана Юлия Самойлова. Потому что едет она в Лиссабон с новой композицией - не с той, что в прошлом году. I Won’t Break! - так называется композиция, что лишний раз говорит о несломленности духа исполнительницы, потому что в переводе название песни звучит как "Я не сломаюсь!"

Над новой песней для Юлии Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад - Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. C Леонидом Гуткиным Первый канал уже не раз сотрудничал на "Евровидении" - он писал песни Дины Гариповой и Полины Гагариной. "Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ "замка из песка", который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле - крепок как скала", - говорит о новой песне Леонид Гуткин.

Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне. В 2015 он же был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на Евровидении в Вене, что дало в этом году почву для слухов, мол, на конкурс поедет не Самойлова, а Гагарина - на этот раз за первым местом. Но все оказалось не так.

Детали выступления Юлии пока держатся в секрете, но общую идею Алексей Голубев выразил так: "Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное - веры".

"У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер. И как всегда - наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью! Россия возвращается!", - говорит глава российской делегации на конкурсе и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Текст песни на английском языке

Текст песни на русском языке

Справка "РГ"



Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в г. Ухта (Коми). Певица, композитор, автор слов к песням. Многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей как в России, так и за рубежом. Финалистка музыкального телепроекта "Фактор А", обладательница награды "Золотая звезда Аллы" (премия Аллы Пугачевой), принимала участие в торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи (песня "Вместе"). В 2017 году должна была представлять Россию на Евровидении с песней Flame Is Burning, но принимающая страна запретила певице въезд. Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Любовь к музыке Юлии привила ее мама. Юля всегда трезво оценивает свои шаги, не приемлет жалости в свой адрес и живет полноценной жизнью.