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Рубрика: Культура

Каковы шансы Юлии Самойловой с песней I Won’t Break на "Евровидении"

Текст: Александр Алексеев
Поздно вечером в эфире Первого канала объявили имя российского участника "Евровидения-2018". Как и было обещано руководством телеканала еще восемь месяцев назад, за нашу страну в Португалии споет Юлия Самойлова, которую не пустили на прошлогодний конкурс в Киев. Не известна была только ее песня. И вот I Won’t Break впервые прозвучала с телеэкранов. Прямо скажем, российский номер для "Евровидения-2018" не разочаровал.

I Won’t Break - красивая и напевная баллада. Взволнованная и возвышенная, с пылкими интонациями, призванными никого не оставить равнодушным. Ее написали экс-участник рок-группы "Автограф" Леонид Гуткин (уже сочинявший для российских конкурсантов "Евровидения", вначале - для Дины Гариповой, которая в 2013 году стала пятой, а затем и для Полины Гагариной, занявшей в 2015 году второе место - то есть специалист успешный) и два автора из Израиля - Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Юлия Самойлова представила песню для "Евровидения-2018"

Новая композиция, как и две предыдущие, вновь англоязычная. И сделана вполне в тренде современной поп-музыки, где страстность и мелодичность позволяют притягательно и не банально продемонстрировать возможности исполнителя.

Очевидно, что Гуткин и его коллеги отлично изучили и учли вокальные возможности Юлии Самойловой: I Won’t Break - как раз та композиция, которую можно петь драматично и артистично, будто на одном дыхании, сопереживая каждому слову. А этот дар: петь так, чтобы никого не оставлять равнодушным, у Юлии Самойловой, безусловно, есть.

Если бы песня стала очередной дежурной сказкой о любви, коих так много в современных хит-парадах мира - конечно, впечатление было бы разочаровывающим. Но I Won’t Break - и душевна, и мечтательна, и романтична - да и поется в ней о человеке, который не хочет ломаться под грузом житейским обстоятельств. А верит в счастье.

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То есть и по стихам, и по музыке, и по эмоциональной подаче материала - это именно та песня, в которой Юлия Самойлова как раз и могла бы убедительнее всего представить в Лиссабоне и свой талант, и свою судьбу.

Поэтому можно предположить, что с такой композицией наша певица вполне сможет бороться за победу на "Евровидении-2018".

Напомним, "Евровидение"-2018 пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Наша певица стартует во втором полуфинале, назначенном на 10 мая.

Прямая речь

Юлия Самойлова:

- Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания, - говорит певица. - Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем.

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