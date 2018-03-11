Китай не будет инициировать торговую войну с США

Министр коммерции Китая Чжун Шань заявил, что в торговой войне между КНР и США не может быть победителей, а посему Китай не станет ее инициатором. Между тем он отметил, что Пекин в состоянии защитить свои интересы, передает ТАСС.

Чжун Шань сообщил, что за последние 40 лет китайско-американская торговля выросла в 232 раза, а общая сумма взаимных инвестиций достигла 230 миллиардов долларов.

Министр подчеркнул, что в нынешней ситуации Китай и США должны продолжать переговорный процесс для устранения существующих противоречий.

По словам министра, вопрос о том, возможна ли торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира беспокоит всех, именно поэтому "обе стороны должны предпринимать совместные усилия для укрепления сотрудничества".

Министр добавил, что взаимодействие КНР и США в последнее время столкнулось с рядом проблем, самая крупная из которых - дисбаланс двустороннего товарооборота.