Крамник стартовал с победы на турнире претендентов

В Берлине прошли первые партии на турнире претендентов, победитель которого в ноябре этого года получит возможность провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Отлично стартовал экс-чемпион мира Владимир Крамник, который оказался сильнее еще одного российского гроссмейстера - Александра Грищука.

К сожалению, не смог порадовать болельщиков Сергей Карякин, который белыми фигурами уступил азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову.

В остальных партиях американец Фабиано Каруана выиграл у своего соотечественника Уэсли Со, а соперничество Левона Ароняна (Армения) и Дин Лижэня (Китай) завершилось вничью.

Отметим, что в новом рейтинге ФИДЕ выше всех из россиян находится Крамник, занимающий третье место. Первую строчку удерживает Карлсен, а второе - Мамедьяров.