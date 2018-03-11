Лихорадка Ласса в Гане стала причиной гибели одного человека

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Гане. Один заболевший скончался, передает РИА Новости.

Ведомство просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Заболевание уже распространилось в нескольких странах Западной Африки, в первую очередь в Нигерии.

Сотрудники института, которые имели контакт с больным, находятся под наблюдением. Ведется изучение контактов больного.

Лихорадка Ласса передается через еду или предметы обихода, загрязненные испражнениями грызунов. Также она может передаваться от человека к человеку.