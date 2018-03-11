Марин Ле Пен переизбрали председателем "Национального фронта"

Участники съезда французской правой партии "Национальный фронт", который проходит в Лилле, переизбрали Марин Ле Пен своим председателем.

Такое решение было заранее предсказуемо: Марин Ле Пен была единственным кандидатом на этот пост, а ее кандидатуру поддержали все члены Нацфронта в ходе внутрипартийного референдума, результаты которого и были оглашены на съезде.

Это третий срок Марин Ле Пен во главе партии, созданной ее отцом в 1972 году.

В течение нескольких десятилетий Нацфронт считался политическим движением с явным радикально-националистическим налетом, что отталкивало от него широкий республиканский электорат.

"Ребрендинг" Нацфронта начался в 2011 году, когда Жан-Мари Ле Пен уступил председательский пост дочери. Марин Ле Пен приложила все силы для того, чтобы изменить доставшийся ей в наследство образ партии, придать ей большую респектабельность, в чем, несомненно, преуспела. Правда, тем самым вызвала недовольство отца, и конфликт с ним, в конце концов, привел к полному разрыву.

По ее инициативе Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии, а на нынешнем съезде в Лилле из утвержденного нового устава партии исчезло упоминание поста почетного председателя, который до сих пор занимал Жан-Мари Ле Пен.

На съезде также должно быть объявлено новое название партии. Марин Ле Пен, которой принадлежит эта идея, неоднократно говорила о том, что такая перемена должна позволить возглавляемому ей движению расширить возможности для создания коалиций с другими политическими силами страны.

По мнению Марин Ле Пен, именно такой "курс на обновление" способен в перспективе вернуть партии позиции, которые пошатнулись после того, как во втором туре прошлогодних президентских выборов на фоне неудачных финальных теледебатов с лидером движения "Республика на марше" Эмманюэлем Макроном она потерпела поражение.