Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Кинжал"

Минобороны России опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Об этом сообщает РИА Новости.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС РФ совершил учебно-боевой пуск, ракета поразила цель на полигоне. Воздушное судно вылетело с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства.

"Кинжал" создан для уничтожения наземных и морских целей. Комплекс уникален благодаря высоким летно-техническим характеристикам МиГ-31 и гиперзвуковой ракеты с низкой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью.

Напомним, что об этой гиперзвуковой ракете во время послания Федеральному собранию первого марта рассказал президент Владимир Путин.