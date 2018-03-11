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11.03.2018,  
01:21

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Кинжал"

Минобороны России опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: youtube.com
Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество

Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС РФ совершил учебно-боевой пуск, ракета поразила цель на полигоне. Воздушное судно вылетело с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства.

"Кинжал" создан для уничтожения наземных и морских целей. Комплекс уникален благодаря высоким летно-техническим характеристикам МиГ-31 и гиперзвуковой ракеты с низкой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью.

Напомним, что об этой гиперзвуковой ракете во время послания Федеральному собранию первого марта рассказал президент Владимир Путин.

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