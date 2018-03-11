Российские ВКС испытали гиперзвуковой "Кинжал" в действии

Практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" произведен экипажем самолета МиГ-31 ВКС РФ.

"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", - цитирует РИА Новости представителя военного ведомства.

По данным Минобороны, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне. Кроме того, подтвердились тактико-технические характеристики и временные показатели "Кинжала".

Напомним, что об этой гиперзвуковой ракете во время послания Федеральному собранию 1 марта рассказал президент Владимир Путин.

"Американскими противоракетами теперь бессмысленно прикрывать позиционные районы и военные группировки. От комплекса "Кинжал" со скоростью 10 Махов нет ни защиты, ни противоядия. Так что ракеты системы ПРО годятся лишь для стрельбы по воробьям", - ранее прокомментировал информацию о новом вооружении высокопоставленный специалист.

Как пояснил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин, полет "Кинжала" к цели длится мгновения. "Высокоскоростной самолет-носитель доставляет аэробаллистическую ракету в район сброса за считанные минуты. Далее маршевый двигатель разгоняет боеприпас до гиперзвуковой скорости за секунды. На конечном участке траектории включается всепогодная головка самонаведения, она обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток", - сообщил Суровикин.