Четыре сотни ракет системы ПРО, которые США намерены развернуть у границ России, не имеют военного значения с учетом возможностей новейшего российского оружия.

На вооружение армии России поступило новое оружие, на порядок превосходяшее возможности западных образцов. Защиты от таких комплексов, как "Кинжал" и "Авангард", не существует. Западным партнерам РФ необходимо осознать эту реальность и сесть за стол переговоров, пишет РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

- Американскими противоракетами теперь бессмысленно прикрывать позиционные районы и военные группировки. От комплекса "Кинжал" со скоростью 10 Махов нет ни защиты, ни противоядия. Так что ракеты системы ПРО годятся лишь для стрельбы по воробьям. Хотя "птичку жалко", как говорил известный киногерой, - рассказал собеседник агентства.

Напомним, о новейших военных разработках России 1 марта рассказал Владимир Путин.Помимо авиационной гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с дальностью полета 2000 километров, вооруженные силы РФ располагают тяжелыми баллистическими ракетами нового поколения "Сармат", способными нести гиперзвуковые маневрирующие боеголовки "Авангард", подводными ядерными беспилотниками межконтинентального класса, боевыми лазерами и крылатой ракетой с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета. Рассказ о новом оружии сопровождался видеокадрами и компьютерными моделями его испытаний и применения.

- "Кинжалы" уже в войсках, "Авангард" запущен в серийное производство. Система ПРО перед ними - дырявый зонтик. Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы противоракетной обороны ни к чему не приведет. Более того, в 2007 году специально для партнеров делались утечки по стратегическому ракетному комплексу "Сармат". Да, мы ничего не говорили о ракете с ядерной установкой и приняли меры для сохранения тайны. Но все необходимые испытания этого оружия проведены в полном объеме, - продолжил источник. Он отметил, что данный проект "отшлифован" и полностью реализован.

Напомним, в пятницу стало известно о планах США развернуть у российских границ 400 ракет системы ПРО.

- Они уже есть в Калифорнии и на Аляске, в Румынии и Прибалтике. Вот-вот будет создан район в Польше. Подключатся к этому кольцу районы ПРО в Корее и Японии, - рассказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.