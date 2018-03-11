Работодателей, которые навязывают работникам "зарплатный" банк и отказываются переводить деньги в те кредитные организации, в которые хотят работники, будут штрафовать.

Минтруд подготовил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как пояснили в пресс-службе минтруда, с 2014 года в Трудовом кодексе есть правило: зарплата должна выплачиваться работнику в месте выполнения работы или переводиться в указанный им банк. При этом работник имеет право поменять банк и уведомить об этом работодателя, предоставив ему новые реквизиты не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты зарплаты. И работодатель не имеет права отказать работнику.

Но, по словам зампреда совета Ассоциации "Юристы за трудовые права" Сергея Саурина, пока законодательно не установлена ответственность за такое нарушение, когда работодатель отказывается перечислять зарплату на карту работника.

Работодателей будут штрафовать за навязывание "зарплатного" банка на сумму до 50 тысяч рублей

Поправки в КоАП, разработанные минтрудом, вводят новый состав административного правонарушения: за воспрепятствование работодателем праву работника на выбор или замену банка, через который он хотел бы получать зарплату. И предусматривают вынесение предупреждения или административный штраф: на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от тысячи до пяти тысяч рублей. На юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

По словам Саурина, законопроект наиболее актуален для крупных городов и крупных работодателей, которым, конечно, гораздо проще заключить с банками договор по "зарплатному проекту" и перечислять деньги всем работникам на карты одной кредитной организации. Такой подход несколько разгружает бухгалтерию, но усложняет жизнь работникам. Особенно тем, кто не привык долго задерживаться на одном месте и с определенной периодичностью меняет работодателей. "Им удобнее получать зарплату на свою карту, чем каждый раз, приходя на новое рабочее место, получать новую зарплатную карту, открытую работодателем", - говорит Саурин. И таких людей немало.

Как же привлечь работодателя к ответственности, если в случае принятия закона он будет упрямиться и отказывать работнику в праве выбрать банк, через который получать кровно заработанное?

Юрист советует писать заявление с указанием реквизитов, куда перечислить зарплату, в двух экземплярах. Второй должен будет остаться у заявителя с отметкой о том, что заявление приняли. Если работодатель отказывается брать документ или делать отметку на дубликате, можно направить его почтой с описью вложения и уведомлением. Если после поступления заявления по адресу зарплата на указанные реквизиты не придет, это основание для привлечения работодателя к ответственности.

Кстати, по словам Саурина, контролирующие органы и сейчас могут привлечь такого работодателя к ответственности, но по "общей" статье - часть первая статьи 5.27 КоАП. Но проблема эта настолько распространена, что для борьбы с нею принято решение подкорректировать Кодекс об административных правонарушениях.