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Рубрика: Общество

Таблетки в клетке

Минздрав предложил упростить правила перевозки наркотических препаратов
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск №7513 (50)
Регионы могут остаться без наркотических и психотропных препаратов - такая тревожная новость появилась в СМИ в конце прошлой недели. В министерстве здравоохранения поспешили успокоить: дефицита обезболивающих не будет.

Проблемы действительно есть, они возникли с организацией доставки лекарств. Поскольку речь идет о наркотиках, правила перевозки довольно жесткие: традиционно занимавшееся этим госпредприятие "Спецсвязь" перевозило такие препараты спецтранспортом и под усиленной охраной. Но в конце прошлого года у "Спецсвязи" возникли проблемы с разрешением на использование оружия при таких перевозках, и, соответственно, оно временно прекратило заниматься этим видом деятельности в Москве и Московской области.

Поскольку Москва - это крупнейший транзитный пункт сети специальной связи (а наркотические обезболивающие для все страны производятся на Московском эндокринном заводе), то в результате была остановлена доставка всех "спецгрузов" в населенные пункты по всей территории России.

Перевозки можно было продолжать, договорившись о дополнительной охране вооруженными сотрудниками Росгвардии.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Но такая "двойная" нагрузка неизбежно привела бы к росту стоимости доставки и, соответственно, резкому удорожанию препаратов.

В минздраве предложили решить проблему иначе: сделать менее жесткими правила перевозки.

"Вопрос доступности наркотических и психотропных лекарств для пациентов крайне важен, - прокомментировали "Российской газете" в министерстве. - Реализуется "дорожная карта" "Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях", Росздравнадзором организована специальная "горячая линия", чтобы оперативно отслеживать, если где-то возникают трудности с получением таких лекарств. В настоящее время минздрав подготовил проект с уточнениями в "Правила перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации".

Запас препаратов  в регионах есть,  но нужно  как можно скорее  разрешить вопрос  с оптовыми  поставками

Как пояснили в министерстве, проект постановления предлагает предоставить возможность организациям, имеющим развитую логистическую и охранную инфраструктуру, осуществлять перевозку наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров на территории страны без затрат на дополнительную охрану, которую они могут осуществлять своими силами.

Вопрос в том, насколько быстро удастся согласовать и принять новый порядок перевозок.

"Думаю, это будет сделано в максимально сжатые сроки, - сказала "Российской газете" глава Аптечной гильдии Елена Неволина. - Все понимают остроту проблемы, и, конечно, решение будет найдено. Хочу отметить, что аптеки сейчас не испытывают трудностей с получением таких лекарств, потому что их руководителям уже разрешено доставлять их от дистрибьюторов без использования вооруженной охраны. Так что запас препаратов в регионах есть. Но, конечно, нужно снять вопросы с оптовыми поставками".

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