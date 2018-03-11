Названа главная опасность просмотра телевизора для мужчин

Специалисты из французского Международного агентства по исследованию рака (IARC) пришли к выводу, что просмотр телевизора более четырех часов в день может быть связан с 35-процентным увеличением риска развития рака кишечника у мужчин, передает Independent со ссылкой на Cancerresearchuk.org.

Сообщается, что специалисты руководствовались данными исследования с участием более 430 тысяч человек. Среди них - мужчины и женщины.

- Предыдущие исследования показывают, что просмотр телевизора может провоцировать курение, употребление алкоголя, а также увеличить количество перекусов. А эти факторы в свою очередь могут повысить риск развития рака кишечника. Например, избыточный жир может иметь влияние на уровень гормонов и других химических веществ, воздействующих на рост клеток, и тем самым спровоцировать онкологию, - говорит доктор Нил Мерфи из Международного агентства по исследованию рака (IARC) во Франции.

Мерфи также отметил, что "физическая активность связана с уменьшением риска рака и новое исследование подтверждает эту связь".

- Любопытно, что только мужчины, часто смотревшие телевизор, имели повышенный риск рака кишечника. У женщин такой связи не обнаружено. Вероятно, это может быть связано с тем, что у мужчины во время просмотра телевизора "обостряются" вредные привычки, - пояснила профессор Линда Болд.

Ученые напомнили, что профилактика лишнего веса, максимальное сокращение количества алкоголя, отказ от курения, физическая активность и здоровый рацион, содержащий фрукты и овощи, сводит к минимуму риск развития рака кишечника и других опасных заболеваний.