Чемпионат России по хоккею с мячом среди клубов Суперлиги вышел на финишную прямую.

В воскресенье стали известны четыре клуба, которые продолжат борьбу за медали. В полуфиналах встретятся "Енисей" - "Кузбасс" и "СКА-Нефтяник" - "Байкал-Энергия".

Как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), поединки будут проводиться до трех побед одного из клубов 12, 13 и 16 марта. При необходимости дополнительными днями для определения финалистов являются 17 и 20 марта.

После завершения полуфинальной серии два лучших клуба определят судьбу золотых медалей по итогам одного "золотого" матча, а вот обладатель бронзовых наград станет известен по итогам двух игр.

Напомним, что сроки проведения "золотого" матча уже определены - он пройдет 25 марта в Хабаровске на арене "Ерофей", той самой, на которой в этом году сборная России выиграла титул чемпионов мира.