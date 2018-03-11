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Рубрика: Общество

Почему Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРН

Текст: Юрий Медведев
Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Наша страна принимает самое активное участие в работе этого научного центра, там ведут исследования сотни российских ученых, наши предприятия изготавливают уникальное оборудование на десятки миллионов долларов, в том числе и для знаменитого Большого адронного коллайдера. Значение нашего вклада неоднократно подчеркивали руководители ЦЕРН. В то же время Россия не является ни полноправным, ни ассоциированным членом центра.

В 2012 году Россия подала заявку на ассоциированное членство, но сейчас вдруг она отозвана. Почему? Сразу появились самые разные версии, главная - политические причины. Утверждается, что Россия много раз подавала заявку, но ей всегда отказывали. И сейчас история с большой вероятностью повторится.

- Мягко говоря, это совершенно не соответствует действительности, - сказал корреспонденту "РГ" координатор участия российских научных организаций в ЦЕРН, замдиректора Института ядерной физики МГУ, доктор физико-математических наук Виктор Саврин.- На сегодня мы являемся там наблюдателями, как кстати и США. В принципе по той роли, которую играет в ЦЕРН наша страна, она должна быть даже не ассоциированным, а полноправным членом. Формально ассоциированное членство дает право участвовать в работе советов ЦЕРН, где определяется научная политика, а также в тендерах на изготовление различного оборудования. Но на практике Россия, как впрочем и США, такое право всегда имели, оставаясь наблюдателями. Поэтому становиться ассоциированным членом нам совсем не обязательно. В принципе мало что изменится, но сейчас нам не придется вносить каждый год приличную сумму, около 16 миллионов долларов.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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По слова Виктора Саврина, сейчас готовится двустороннее соглашение между Россией и ЦЕРН, которое должно обновить предыдущее, подписанное в 1993 году. В нем будут две принципиальных позиции. Во-первых, значительно расширятся сферы нашего взаимодействия, во вторых, и это ключевой момент, ЦЕРН будет активно участвовать в проектах мегаscience, которые реализуются в России.

Комментируя новость из России, представитель ЦЕРНа Арно Марсолье заявил, что сейчас сотрудничество Центра и России "сильно как никогда", и отзыв заявки на членство на нем никак не скажется. А сотрудник пресс-службы ЦЕРНа Софи Тезаури также отметила, что "страна необязательно должна быть членом или ассоциированным членом ЦЕРНа, чтобы вносить большой вклад в его проекты".

Спрака "РГ"

Европейский центр ядерных исследований был создан в 1954 году. Его учредили 12 европейских государств. Сейчас полноправными членами ЦЕРН являются 22 страны, их взнос определяется определенной долей ВВП. Еще восемь стран являются ассоциированными членами, их взнос примерно в 10 раз меньше, чем был бы при постоянном членстве. Оно дает право участвовать в работе советов ЦЕРН, где определяется научная политика, с также в тендерах на изготовление различного оборудования.

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Ряд стран, в том числе Россия, США, Канада, Индия и другие имеют статус наблюдателей, они не обязаны ничего вносить в бюджет ЦЕРН. Хотя Россия не является членом ЦЕРН, она финансировала сооружение как всех четырех детекторов БАК, так и самого ускорителя, сотни ее специалистов участвуют в исследованиях центра.

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