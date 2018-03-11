Подписчики Порошенко высмеяли его обещание запустить на Украине 4G

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, рассказавшего, что в этом году в стране появится высокоскоростная сеть 4G. На Украине в настоящее время доступна лишь 3G-сеть, сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, что в Киеве связь четвертого поколения появится уже через несколько месяцев", - отметил глава государства. Между тем интернет-пользователи считают, что властям Украины прежде стоит "сделать в Киеве стабильный 3G".

"Пока наша бюрократия с частотами разберется и разрешениями всякими, в мире уже 7G будет", - отмечают подписчики Порошенко, подчеркивая, что в селе "простая-то связь работает плохо".