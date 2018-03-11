Программа "Идеальный ремонт" с Киркоровым возмутила соцсети

По субботам на Первом канале выходит программа "Идеальный ремонт". Она существует с 27 апреля 2013 года и за пять лет успела обрасти армией поклонников. О чем свидетельствует, кстати, и число подписчиков программы на ее страничках в соцсетях. Немалая часть успешности программы - выбор ведущей. Профессиональный дизайнер Наташа Барбье - главный редактор журнала "Мезонин", президент Объединения декораторов интерьеров - многие из тех, кто затеял ремонт в своем доме, могут быть ей благодарны за толковые советы.

Однако последний выпуск программы "Идеальный ремонт" от 10 марта 2018 года не у всех вызвал одобрительную реакцию. На этот раз съемочная группа и специалисты по обустройству жилья направились в гости в загородный дом к Филиппу Киркорову. Певец провел их в зону, куда еще не ступала нога его детей - Аллы-Виктории и Мартина. Это - бассейн, где он начал ремонт, но не довел его до конца - помещения напротив бассейна оставались пустыми. На стенах уже красовались выложенные мозаикой герои из диснеевских мультфильмов. На дне бассейна также можно было их увидеть. В итоге, в конце программы дизайнеры под руководством ведущей оборудовали в этом крыле замка целый городок. Напротив бассейна появились кухня, библиотека и "соляная" комната - для здоровья детей. Наверху - балетный станок. Рядом - домашний театр. Филипп Киркоров не удержался и поблагодарил дизайнеров на своей страничке в сети Instagram. А также выложил фотографию. "Вот они, два гениальных архитектора, которые превратили из безнадежно прибитого сарая к моему дому в роскошный Домашний Театр, бассейн, мини-"Диснейленд" для моих детей, в спа и зону отдыха, благодаря замечательной программе на Первом канале!", - написал он. Но, вместо всеобщих восторгов, которых певец, видимо, ожидал, в комментариях последовали несколько гневных реплик, суть которых сводилась к тому, что лучше бы программа "Идеальный ремонт" помогала малоимущим. Дескать у Киркорова и так на обустройство жилья деньги найдутся.

Вот примеры комментариев.

"А отремонтировать дом, квартиру для инвалида или ветерана? Сам же Киркоров работяга, а помогать надо нуждающимся";

"Лучше бы идеальные ремонты простым людям делали и показывали, а такие, как ФК сами все могут для себя купить и сделать! Не бедствуют";

"Думаю, надо было пожертвовать эти вложения на ремонт какому-нибудь детсаду или больнице! А Филипп и сам в состоянии оплатить ремонт))";

"Эти детки и так, заетые, а вот артистов советских времен жалко. А эти и не удивились, все в порядке вещей".

Комментарии успел зафиксировать сайт ura.ru, поскольку позднее пост со странички Киркорова в Instagram был удален. Однако, тема для обсуждения уже была "запущена" в интернет.

"Было несколько комментариев, но из этого сразу раздули новость. На самом деле повода нет - в Cети всегда много недовольных людей", - сказала обозревателю "РГ" пресс-секретарь певца. В пресс-службе Первого канала комментировать происходящее не стали.

Добавим комментарий от себя. По-видимому те, кто писал комментарии, плохо представляют себе, как организованы такого плана телешоу. Напомним, что "Идеальный ремонт" - не единственная подобная программа на нашем ТВ. Ни у кого не вызывало удивления или протеста, когда группа "Идеального ремонта" побывала в гостях, например, у Кристины Орбакайте или Ирины Безруковой, Марата Башарова или Леонида Якубовича, Татьяны Веденеевой или Татьяны Тарасовой... Да мало ли звезд побывало в программе за довольно долгое время ее существования. И на других каналах звезды - нередкие гости шоу ремонтов. Более того - именно за счет программ со звездными гостями такие телешоу могут позволить себе потом снимать в квартирах обычных людей. Потому что именно в шоу с селебретиз "плывет" реклама, фирмы, которые занимаются стройматериалами, изготовлением текстиля, предметов интерьера и так далее, более охотно идут на сотрудничество, понимая, что многие зрители из тех, кто смотрит передачу, захотят жить именно как звезды.

Что касается Киркорова - он из тех звезд, которые наиболее тщательно относятся как к своему имиджу, так и к пиару, который проводится вокруг них. Если Филипп Киркоров носит звание король поп-музыки, то и жить он стремится по-королевски. Звезда такого класса не может позволить себе опуститься ниже определенного уровня. Образно говоря, Киркоров - не Шарль Азнавур, который может просто выйти на сцену в черном костюме и скромно петь один. Хотя и за Азнавуром стоит труд многих людей.

На интересе зрителей к тому, как живут звезды вне сцены и экрана, многое построено. Не стали бы например снимать на том же Первом канале шоу "МаксимМаксим" в замке Галкина и Пугачевой в деревне Грязи, если бы это никому было неинтересно. Да и Галкин с Пугачевой очень умело обыгрывают свой замок - как в соцсетях, так и на экране и даже со сцены. Мог бы сделать шикарный ремонт Киркоров без программы "Идеальный ремонт"? Разумеется, мог. И показывал бы потом оборудованный в город-Диснейленд бассейн в различных программах и глянцевых журналах. Да и в своем Instagram и много раз. Платил ли Первый канал за обустройство замка Киркорова? Разумеется - нет. Так что все, что видит зритель на экране, не стоит принимать за чистую монету. Перед вами всего лишь телешоу. И в данном случае интересы программы и короля российской эстрады, у которого на всех вещах в доме даже красуется собственный герб ФК (не путать с Фондом кино) - совпали. В первую очередь удачным образом для привлечения рекламы для программы, для возможностей промоушена тех спонсоров, которые и без конкретно этого шоу помогли бы певцу обустроить свое жилье. Соберет ли программа с обычным героем такую аудиторию? Можно ли в жилье обычного человека поставить предметы класса люкс, попутно рекламируя их, как в доме Киркорова? Все это вряд ли. Зато потом будет возможно сделать ремонт и у обычных людей.

Что касается ветеранов...

Навскидку вспоминается шоу ремонта, героиней которого была Татьяна Самойлова. Совсем другая тональность. И никакого Instagram.

Кстати



Каждый год передача "Идеальный ремонт" к 9 мая делает ремонты ветеранам.