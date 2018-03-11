Путин назвал гибель подлодки "Курск" проявлением плачевного состояния армии в то время

Трагедия подлодки "Курск" в 2000 году стала проявлением общего плачевного состояния вооруженных сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", выложенном в социальных сетях. Глава государства принял решение о подъеме подлодки, несмотря на возражения экспертов - он же обещал родственникам подводников.

"Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло", - произнес Владимир Путин. В те годы ситуация в ВМФ была трудная, "денежное довольствие было минимальным, получали его нерегулярно, жилищные вопросы не решались вообще, обеспечение жильем военнослужащих и гражданского персонала полностью прекратилось", - напомнил президент.

"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется - это все не могло не коснуться армии. И трагедия "Курска" - это тоже проявление общего состояния вооруженных сил", - убежден глава государства. В то время Путин только приступил к исполнению обязанностей президента. "Я даже не знал, что там проводятся серьезные учения. Министр обороны позвонил и сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже и начинаем работу. Было непонятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост", - вспомнил он.

Президент передал детали разговора с генконструктором Игорем Спасским. "Работая еще в Петербурге, я был знаком с ним: он всегда, и до сих пор, ко мне обращается на "ты", я - на "вы", и это абсолютно правильно и нормально", - заметил он. Спасский говорил о возможности подъема "Курска", но на финальном совещании, как и остальные, был против. Тем не менее президент поручил поднять подлодку. Спасский тогда сказал ему: "Это твоя ответственность, и ты должен принять решение".

"Вы знаете, я ему за это очень благодарен, потому что он напомнил об известной русской пословице: взялся за гуж, не говори, что не дюж", - поделился Путин, напомнив об обещании родственникам подводников поднять "Курск". Причем потребовал сделать все за год.

Через несколько месяцев после трагедии Верховный главнокомандующий принял участие в учениях, в том числе подводников. "Я там ночевал, общался с экипажем. Нужно было показать флоту, армии, что трагедии есть, они ужасны, но флот и армия живы, борются, работают, находятся в боеспособном состоянии", - сказал он. "Это имело смысл тогда, это будет иметь смысл всегда", - заключил глава государства.