Путин рассказал о губительности "югославского" сценария для России 90-х

Если бы в России реализовали "югославский" сценарий распада, потери были бы серьезнее, чем во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Об этом президент заявил в фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в соцсетях.

Говоря про Чечню, глава государства рассказал: "Кадыров-старший сам пришел, его никто на веревке не тащил. Он сам просился на беседу". И Ахмат Кадыров тогда сказал, что Чечня может развиваться только в составе России. "Он был очень искренний человек. Можно было, конечно, не верить, но поверил, потому что он производил впечатление надежного человека, верного своему слову. Он был такой, знаете, мужчина настоящий, который внушал доверие. Как видите, не ошибся", - добавил Владимир Путин.

В фильме приводятся и слова Рамзана Кадырова: если бы в свое время Путин не стал президентом, то "мы потеряли бы Россию, потому что для этого делалось все". "Те, кто развалили Советский Союз, готовы были расчленить и Россию", - убежден он.

"Нас точно бы толкали по пути югославского распада. А в этом случае страдания и русского, и других народов РФ были бы несоизмеримо большими, чем те потери, которые мы понесли в ходе тяжелых событий конца 90-х, начала 2000-х годов в борьбе с международным терроризмом на Кавказе", - заявил глава государства.