Новости

Путин рассказал о пиве от Меркель 17:12
Путин назвал гибель подлодки "Курск" проявлением плачевного состояния армии в то время 17:11
Манчини обрушился с критикой на руководство "Зенита" 17:00
Путин рассказал о губительности "югославского" сценария для России 90-х 16:55
Появилось видео с места ликвидации террористов под Саратовом 16:50
Путин: Россия не будет никому грозить 16:44
Врач рассказал, какой вред мозгу человека наносит смартфон 16:40
Путин рассказал об обстреле спецборта в Чечне 16:38
Шипулин упал на финише и упустил "золото" на этапе КМ по биатлону 16:33
Путин рассказал о своем деде - поваре Ленина и Сталина 16:32
Владимир Путин рассказал, что был внутри танка "Армата" 16:14
В Сибири при падении летательного аппарата погиб человек 15:47
Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014 15:30
В Краснодаре пострадавшие от взрыва жильцы получат компенсации 15:22
"Ворон" с "кхалом Дрого" из "Игры престолов" получил дату премьеры 15:12
Фото: поклонники перестали узнавать "гардемарина" Сергея Жигунова 15:05
Появилось видео скандальной выходки Ефремова в Самаре 15:05
Владимир Путин исключил возможность возврата Крыма Украине 14:56
Судившаяся с Кэти Перри монахиня упала и умерла прямо в зале суда 14:50
Собчак ответила на слова главы МИД Украины о "политической шизофрении" 14:49
Названа главная опасность просмотра телевизора для мужчин 14:49
В Саратовской области предотвратили теракт 14:45
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей 14:44
Брэд Питт заявил, что полностью отказывается от секса 14:42
Герхард Шредер: Никогда бы не хотел быть президентом России 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
11.03.2018 16:55
Рубрика: Власть

Путин рассказал о губительности "югославского" сценария для России 90-х

Текст: Кира Латухина

Если бы в России реализовали "югославский" сценарий распада, потери были бы серьезнее, чем во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Об этом президент заявил в фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в соцсетях.

Путин рассказал об обстреле спецборта в Чечне

Говоря про Чечню, глава государства рассказал: "Кадыров-старший сам пришел, его никто на веревке не тащил. Он сам просился на беседу". И Ахмат Кадыров тогда сказал, что Чечня может развиваться только в составе России. "Он был очень искренний человек. Можно было, конечно, не верить, но поверил, потому что он производил впечатление надежного человека, верного своему слову. Он был такой, знаете, мужчина настоящий, который внушал доверие. Как видите, не ошибся", - добавил Владимир Путин.

В фильме приводятся и слова Рамзана Кадырова: если бы в свое время Путин не стал президентом, то "мы потеряли бы Россию, потому что для этого делалось все". "Те, кто развалили Советский Союз, готовы были расчленить и Россию", - убежден он.

"Нас точно бы толкали по пути югославского распада. А в этом случае страдания и русского, и других народов РФ были бы несоизмеримо большими, чем те потери, которые мы понесли в ходе тяжелых событий конца 90-х, начала 2000-х годов в борьбе с международным терроризмом на Кавказе", - заявил глава государства.

Главное сегодня

Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей
МВД поддержало идею о применении европротокола во всех ДТП без пострадавших
Появилось новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Трамп и Ким Чен Ын могут провести саммит на межкорейской границе