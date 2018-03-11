Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014

Владимир Путин рассказал, как за час до открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в столицу зимних Игр.

"У нас был прием перед открытием Олимпийских игр. Вместе с представителями МОК после мы вместе сели в автобус и поехали на стадион "Фишт". Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон - позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи", - рассказал в фильме, размещенном в соцсетях.

Глава ФСБ Александр Бортников, также участвующий фильме, рассказал, что было принято решение "поднять боевую авиацию для того, чтобы контролировать полет самолета".

"Счет шел на считанные минуты", - отметил он.

"Я спросил, что вы предлагаете? И ответ ожидаемый, в соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации. Сбить", - сказал Путин.

Глава государства отдал приказ "действовать в соответствии с планом".

Однако через некоторое время Путину, по его словам, вновь позвонили и доложили, что имела место "пьяная выходка" одного из пассажиров, а самолет изменил курс и летит в Турцию.