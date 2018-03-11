Путин рассказал об обстреле спецборта в Чечне

Вертолет президента обстреляли боевики во время его поездки в Чечню 31 декабря 1999 года - 1 января 2000 года. Об этом случае рассказывается в фильме Андрея Кондрашова "Путин", размещенном в социальных сетях.

Напомним, что на рубеже 2000-го Владимир Путин приехал на место героической обороны десантников шестой псковской роты в Чечне. В живых тогда осталось шесть бойцов, погибли 84 десантника, уничтожено полсотни боевиков.

"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Это уже летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом", - рассказал глава государства.

Игорь Сечин, который был тогда с Путиным и занимал должность замглавы администрации президента, рассказал, что президент указал подготовить резервный вариант маршрута на машинах. "Дороги были заминированы, и, кстати говоря, на обратном пути сработал фугас", - заметил Сечин. Никто не пострадал по счастливой случайности.