Путин: Россия не будет никому грозить

Россия не угрожает другим государствам, но безопасность своих граждан обеспечивает. Об этом заявил президент в фильме "Путин", который был размещен в соцсетях.

"Мы грозить никому не будем, но мы, используя наши преимущества, в данном случае территориального характера, обеспечим безопасность Российской Федерации и ее граждан", - подчеркнул глава государства.

"В этом смысле арктический регион для России крайне важен", - продолжил Владимир Путин. У берегов Норвегии несут постоянное дежурство подлодки США, а ракеты оттуда долететь до Москвы могут за 15 минут.

Президент вспомнил свою поездку на острова Франца Иосифа, и ученые рассказали, что иностранным туристам гиды объясняют, что это территории, которые когда-то принадлежали СССР. "То есть они уже начали списывать с нас эти территории, а мы их никому не отдавали", - подчеркнул он.

Богатства России будут прирастать Арктикой, убежден глава государства. "Мы помним Ломоносова, который сказал, что богатства России будут прирастать Сибирью. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что запасы России будут прирастать и Арктикой, там все есть", - пояснил он.

"В Арктике очень ранимая экология, к ней нужно относится очень бережно. Нужно создать инфраструктуру, которая обеспечивала бы экологическую безопасность", - также сказал Путин.