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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дают угля

"Кузбасс" снова победил "Белогорье" на чужой площадке
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
Главной неожиданностью стартовых матчей четвертьфинальных серий плей-офф мужской Суперлиги стала гостевая победа кемеровского "Кузбасса" над занявшим второе место в регулярном чемпионате "Белогорьем" - 3:0 (25:22, 25:19, 27:25).

Серии проводятся до двух выигрышей одного из соперников по схеме "1-1-1". Вторые матчи во всех парах состоятся 16-18 марта (игры разнесены по датам в интересах телевидения), а третьи встречи, если понадобится, пройдут 24 марта.

"Белогорье" в этом сезоне уже испытывало шок от результата домашнего матча против "Кузбасса", когда кемеровчане в полуфинале Кубка России неожиданно прервали затяжную серию побед признанного гранда мирового и европейского волейбола. И снова финский наставник западносибирского клуба со своими подопечными огорчили команду, в составе которой четыре олимпийских чемпиона Лондона-2012 - блокирующий Дмитрий Мусэрский, либеро Алексей Обмочаев, связующий Сергей Гранкин и доигровщик Сергей Тетюхин.

Финал волейбольной "Лиги наций" пройдет во Франции

У "Кузбасса", финишировавшего в "регулярке" на скромной седьмой позиции, отличился игрок из нового поколения сборной - диагональный Виктор Полетаев (21 очко). Рулевой кемеровчан Саммелвуо весьма сдержанно прокомментировал победу: "Думаю, мы были чуть-чуть лучше на подаче и в приеме, хорошо и уверенно проводили концовки сетов. От повторной игры в Кемерово жду, что мы будем готовы и сконцентрированы".

Результаты первых матчей в остальных парах: "Зенит-Казань" - "Нова" (Новокуйбышевск) - 3:1 (30:28, 26:28, 25:18, 25:14); "Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Новосибирск) - 3:1 (25:20, 23:25, 26:24, 25:18); "Факел" (Новый Уренгой) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:3 (22:25, 19:25, 20:25).

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