Собянин: В Москве за месяц убирали снега больше, чем за всю предыдущую зиму

В этом году со столичных дорог ежемесячно убирают снега больше, чем в прошлом за всю зиму. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал мэр города Сергей Собянин.

Он добавил, что несмотря на рекордное количество осадков, город не останавливался даже в самые сильные снегопады. В уборке снега столичным коммунальщикам помогали службы Мосводоканала, Мосгаза, Гормоста и других организаций.

Как отмечал в интервью "РГ" глава столичного комплекса ЖКХ Петр Бирюков, за рекордный снегопад в течение трех дней в начале февраля выпало 49 см снега при месячной норме в 36 см. В общей сложности на начало марта в столице выпало более двух метров снега.