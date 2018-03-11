В Подмосковье стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину

В Истринском районе Московской области на мужчину и женщину напала стая бродячих собак. Мужчина погиб, женщина оказалась в больнице.

Как сообщает Следственный комитет по Московской области, сегодня в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело мужчины с рваными ранами, характерными при собачьих укусах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД, по предварительной информации, молодому человеку было всего 19 лет.

Ранее в местную больницу с такими же ранами поступила женщина.

Сейчас в районе работают сотрудники службы по отлову животных.