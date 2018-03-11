На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках "Берингия - 2018"

На Камчатском полуострове дан старт рекордной "Берингии" 2018 года. Каюрам только за первый день предстоит пройти порядка 95 километров между селами Мильково и Долиновка, сообщается на сайте правительства региона.

В экспедицию отправились 15 каюров. Среди участников девять камчатских спортсменов, пятеро представляют Чукотский автономный округ и один - Москву.

По словам заместителя руководителя гонки "Берингия-2018" Артема Чернова, все проходит в штатном режиме. Помимо упряжек в гонку на 12 снегоходах идет порядка 30 человек сопровождения. В их числе входят 3 человека судейской коллегии, 3 человека медицинской службы - медик и 2 ветеринара, плюс волонтеры и команда прокладки и подготовки трасс.

Всего каюрам предстоит пройти порядка 2100 километров - рекордную протяженность. И впервые по двум субъектам федерации. Маршрут свяжет село Мильково Камчатского края и село Марково Чукотского автономного округа.

В этом году "Берингии-2018" претендует на включение в "Книгу рекордов Гиннесса" как самая протяженная в мире гонка на собачьих упряжках. Для фиксации достижения в край прибыл главный редактор Российской "Книги рекордов" Алексей Свистунов.

- Судя по заявленному параметру, речь идет о безусловном мировом достижении, о достижении России, естественно. Если сравнивать со всеми существующими гонками подобного типа, этот численный параметр является абсолютным рекордом. Гонка должна быть успешной, только в этом случае может быть зарегистрирован рекорд. Для успешности хотя бы одна собачья упряжка должна от начала и до конца выполнить все условия гонки, - сказал Алексей Свистунов.