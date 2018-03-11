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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Фернандо спас

Гол бразильца принес "Спартаку" победу в матче со "СКА-Хабаровск"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск №7513 (50)
В понедельник матчем "Урал" - "Локомотив" завершится программа 22-го тура отечественной Премьер-лиги. А в воскресенье свои очередные встречи провели два претендента на чемпионство - "Спартак" и ЦСКА.
Игроки "Спартака" (в красном) проявили характер. Фото: РИА Новости Игроки "Спартака" (в красном) проявили характер. Фото: РИА Новости
Игроки "Спартака" (в красном) проявили характер. Фото: РИА Новости

Для "красно-белых" одним из самых неудобных соперников в последние годы по праву считается "СКА-Хабаровск". Судите сами: в предыдущих двух матчах против армейцев спартаковцы ни разу не победили. Более того, не забили ни одного мяча.

Третьей по счету игры со "СКА" главный тренер москвичей Массимо Каррера ждал с опаской. И не зря: его команда едва не потеряла важнейшие очки. А вместе с ней и реальные шансы на "золото".

Создав уйму моментов для взятия ворот, не реализовав пенальти в первом тайме, спартаковцы забили единственный мяч уже на 90-й минуте: блестящим ударом со штрафного отличился Фернандо, который почти таким же ударом забил "Ливерпулю" в Лиге чемпионов. "Спартак" выиграл 1:0 и поднялся на вторую строчку в таблице.

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Тем временем, очередную осечку допустил "Зенит". Питерцы в третьем матче подряд в чемпионате сыграли в безголевую ничью. На этот раз "сине-бело-голубые" разошлись миром с "Ростовом".

Несмотря на плачевные результаты, главный тренер команды Роберто Манчини уверен: зенитовцы не находятся в кризисе. Главная проблема "Зенита", по мнению итальянца, слишком большая зависимость от Александра Кокорина. Специалист сетует, что ему так и не купили еще одного забивного нападающего в зимнее межсезонье.

- Мы столкнулись с проблемой, причем довольно давно, - подчеркнул Манчини. - Голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, не забивает никто. Зависимость от Кокорина - наша большая проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать, но мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях.

Вообще Манчини все больше начинает походить на своего предшественника - Мирчу Луческу. Румын тоже постоянно жаловался: то на судей, то на руководство, то на своих игроков. Вот и итальянец после ничьей с "Амкаром" обрушился с критикой в адрес судейства, а теперь решил пройтись по руководству клуба.

Недоволен он не только ситуацией с нападающими, но и отсутствием замены Эмануэлю Маммане, получившему серьезную травму колена в первом тайме сегодняшней встречи.

- Еще одна проблема заключается не в том, что мы не смогли играть по схеме с тремя центральными защитниками после травмы Мамманы, - уверен Манчини. - Просто у нас выпал важный футболист, а заменить его оказалось некем. Мы хотели взять больше защитников, однако не смогли. Травма Мамманы - большая проблема для нас в следующих матчах.

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Вторую победу подряд в чемпионате одержал ЦСКА. Армейцы уверенно обыграли на выезде "Ахмат" (3:0) благодаря голам Александра Головина, Витиньо и Сергея Игнашевича.

Справедливости ради, грозненцы могли рассчитывать на иной результат. Только в первом тайме хозяева создали ряд выгодных моментов, но ни один из них так и не реализовали.

Что интересно - ЦСКА тоже мог забить больше. Один Ахмед Муса мог как минимум оформить дубль. Один мяч нигериец просто обязан был забивать, когда в концовке встречи он вышел на рандеву с голкипером "Ахмата". Но Муса пробил мимо. Что, впрочем, никак не повлияло на итоговый результат.

После матча главный тренер "красно-синих" Виктор Гончаренко назвал победу своей команды заслуженной. Но в то же время он похвалил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

- Стало ли переломным моментом спасение Акинфеева в середине первого тайма? Сложно сказать, - отметил Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - Конечно, Игорь часто нас выручает. Мы знаем его уровень. Но, считаю, и до того момента и после у нас было достаточно шансов впереди. В целом мы заслуженно победили.

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