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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье увековечили имя первого в СССР министра экологии

Текст: Александр Емельяненков
Недавно созданному в Приморье национальному парку "Земля леопарда" и объединенному с ним заповеднику "Кедровая падь", который основан там же, на Дальнем Востоке, более ста лет назад, присвоено имя известного биолога, общественного деятеля и первого в СССР министра природопользования и охраны окружающей среды Николая Николаевича Воронцова.

Это редкий по нынешним временам случай, когда обычный с виду приказ, подписанный главой минприроды Сергеем Донским 5 марта 2018 года, стал фактором объединяющим в прямом и символическом смыслах. Как следует из документа, имя доктора биологических наук Н.Н. Воронцова (1934-2000) присвоено Объединенной дирекции государственного природного биосферного заповедника "Кедровая падь" и национального парка "Земля леопарда", все вместе - ФГБУ "Земля леопарда".

А глубокий и, безусловно, важный символизм этого решения заключен в том, что над уникальной территорией, требующей нашего внимания и защиты, поднято как знамя имя человека, который всю жизнь посвятил изучению животного и растительного мира, развитию природоохранного и заповедного дела в нашей стране.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Популяция дальневосточного леопарда выросла в три раза

Студент биофака МГУ, вольнодумец, которому за горячие выступления против Лысенко надолго задержали диплом, аспирант Зоологического института в Ленинграде, он в 33 года стал доктором наук - в классической биологии случай редчайший. И всей последующей жизнью Николай Воронцов опровергал представление об ученом как о кабинетном затворнике.

Работая в Новосибирском, а затем в Дальневосточном научных центрах Академии наук СССР, он объездил с полевыми экспедициями не только многие районы Сибири и Приморья, но и Кавказ, большую часть Украины, Молдавию, республики Средней Азии. А когда стал директором Биолого-почвенного института во Владивостоке (в его ведении находился тогда заповедник "Кедровая падь"), развернул бескомпромиссную борьбу с так называемыми "царскими охотами" на охраняемых территориях…

Перемены, которые начались в СССР с приходом Михаила Горбачева, вынесли биолога Воронцова на пиковые вершины гражданской активности и публичной политики. Весной 1989 года его избирают народным депутатом СССР от Союза научных обществ и ассоциаций - одновременно с академиком Сахаровым. А летом того же года назначают председателем Госкомитета СССР по охране природы, в марта 91-го - министром природопользования и охраны окружающей среды.

Став первым беспартийным министром в правительстве Николая Рыжкова, биолог Воронцов стал выдвигать в приоритеты государственной политики - наряду с экологической гласностью - развитие заповедного дела. Эту позицию, как и другие принципиальные вопросы, на всех уровнях твердо отстаивал. За то время, что "министр без оглядки" смог продержаться в должности, территорию заповедников удалось прирастить с 1 до 1,2 процента.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- Но это четыре миллиона четыреста тысяч га! - говорил он с гордостью, когда к руководству природоохранным делом пришли уже другие лица.

И как бы порадовался теперь, узнав, что с созданием природного парка "Земля леопардов" к 18 тысячам га заповедника "Кедровая падь" прибавилось еще 280 тысяч гектаров охраняемой территории в ареале обитания дальневосточного леопарда и других редких животных.

Отметим, что с инициативой присвоить имя Николая Николаевича Воронцова заповеднику и природному парку в Приморье выступило руководство автономной некоммерческой организации "Дальневосточные леопарды", где Наблюдательный совет возглавляет специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, юго-запад Приморья - единственное на сегодняшний день пристанище дальневосточного леопарда. Уникальные по красоте и грациозности животные находятся на грани исчезновения, занесены в Красные книги России и Международного союза охраны природы. И в России, заявил Сергей Иванов, "предпринимаются экстренные меры для сохранения этих диких кошек". С целью обеспечить для зверей жизненное пространство и был создан первый в России национальный парк "Земля леопарда". Он вобрал в свои границы все ключевые места обитания этого животного.

Досье "РГ"

Национальный парк "Земля леопарда" находится под управлением Объединённой дирекции государственного природного биосферного заповедника "Кедровая Падь" и национального парка "Земля леопарда". Нацпарк был образован постановлением правительства Российской Федерации 5 апреля 2012 года. Под охраной ФГБУ "Земля леопарда" находится около 70 процентов ареала редкого хищника на территории почти 2800 квадратных километров (для сравнения: площадь Москвы - 2511 кв. км).

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