Новости

Янис Урбанович раскритиковал политику правительства Латвии 21:39
Умер актер Дмитрий Дорлиак 21:12
Марин Ле Пен предложила переименовать "Национальный фронт" 20:51
Дмитрия Хворостовского посмертно наградили премией BraVo 20:38
В Забайкалье осудили банду наркоторговцев 20:21
СМИ: Не менее 11 человек погибли при крушении самолета в Иране 19:51
Российские синхронисты заняли первое место на этапе Мировой серии 19:20
В Финском заливе из ледового плена спасли тюленя 19:17
В Берлине сожгли мечеть и турецкий культурный центр 19:16
Симфония морской стихии Айвазовского покорила жителей белорусского Полесья 19:10
В Иране разбился турецкий пассажирский самолет 19:04
В Мексике откроют памятник дешифровщику письменности майя Кнорозову 18:35
ЦСКА уверенно обыграл в гостях "Ахмат" 18:30
На Белорусском направлении произошел сбой в движении поездов 17:55
Собянин: Путин стал более естественным и открытым 17:42
Путин рассказал о героях страны 17:24
Путин рассказал о пиве от Меркель 17:12
Путин назвал гибель подлодки "Курск" проявлением плачевного состояния армии в то время 17:11
Манчини обрушился с критикой на руководство "Зенита" 17:00
Путин рассказал о губительности "югославского" сценария для России 90-х 16:55
Появилось видео с места ликвидации террористов под Саратовом 16:50
Путин: Россия не будет никому грозить 16:44
Врач рассказал, какой вред мозгу человека наносит смартфон 16:40
Путин рассказал об обстреле спецборта в Чечне 16:38
Шипулин упал на финише и упустил "золото" на этапе КМ по биатлону 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
11.03.2018 20:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Все по правилам

Владимир Путин пообещал избавить бизнес от лишних контролеров
Текст: Кира Латухина (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
На минувшей неделе Владимир Путин посетил Самару. Здесь на встрече с женщинами-предпринимателями глава государства сделал несколько важных заявлений - о проверках бизнеса, налогах и свободе в Интернете.

С женщинами-предпринимателями беседовали на булочно-кондитерском комбинате. Президенту показали производство и подарили торт с "ракетой". Глава государства попробовал самарский хлеб и остался доволен.

В мировом рейтинге женщин-предпринимателей Россия на 55-м месте из 77, рассказала основатель семейных кафе Анастасия Татулова. А вот в рейтинге женщин, которые занимают позиции топ-менеджеров, - в первой пятерке. "Поэтому для нас очень важно, чтобы государство и президент заметили, что мы существуем", - заявила она. "Мы погибаем под внеплановыми проверками, которых бывает девять в месяц. Я очень прошу: давайте с этим что-то сделаем", - попросила одна из участниц встречи. "Мы сейчас готовим целый набор предложений. Я вас уверяю, добьемся того, чтобы в самое ближайшее время все это было реализовано", - успокоил ее президент.

Нужны меры поддержки  российских производителей в условиях санкций

Еще одна просьба - не сажать в СИЗО предпринимательниц, обвиняемых в экономических преступлениях. Такой запрет есть, но глава государства решил еще раз изучить вопрос. Еще он поручил подготовить поправки о порядке блокировки счетов бизнесменов: ему пожаловались, что банки блокируют расчетные счета без объяснения причин. Затронули тему налогов. Решение по изменению ставки НДС пока не принято, и президент еще не определился с позицией по этому вопросу: есть мнение, что вообще все льготы по НДС ведут к злоупотреблениям.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Минфин предложил изменить выплаты страховых взносов для ИП

Глава государства назвал импортозамещение временным явлением. Оно прежде всего связано с обеспечением безопасности и не должно подрывать конкуренцию - "это такой временный инструмент настройки текущей ситуации". Мера нужна для поддержки российских производителей в условиях санкций. "Мы должны нацеливаться на то, чтобы производить такую продукцию, такого качества и такую доступную по цене, чтобы она была конкурентоспособной не на нашем, а на мировом рынке. А если мы постоянно будем что-то чикать там, то мы никогда этого конечного результата не добьемся", - резюмировал Путин.

Президента просили ужесточить наказание за организацию суицидальных групп в соцсетях. "Как только находят этих упырей - вы бы видели, что это за люди, которые суицид среди детей продвигают: пришли к одному забирать - чуть в штаны не наложил!" - сказал он. "Надо и ответственность ужесточать, и работа должна быть, безусловно, комплексной", - согласился Путин. "Эти крики по поводу свободы Интернета и так далее, может быть, и правильные, потому что нельзя переходить какие-то грани и душить эту свободу", - заметил он. Но общество должно защищать себя, а Интернет - подчиняться общим правилам. Еще предприниматели беспокоились, что будет, когда разрешат продажу лекарств вне аптек. Глава государства обещал посмотреть, насколько этот закон востребован - "без ведомственного лоббирования, но исходя из интересов граждан".

Главное сегодня

Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей
МВД поддержало идею о применении европротокола во всех ДТП без пострадавших
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Кинжал"
Трамп и Ким Чен Ын могут провести саммит на межкорейской границе