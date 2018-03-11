На минувшей неделе Владимир Путин посетил Самару. Здесь на встрече с женщинами-предпринимателями глава государства сделал несколько важных заявлений - о проверках бизнеса, налогах и свободе в Интернете.

С женщинами-предпринимателями беседовали на булочно-кондитерском комбинате. Президенту показали производство и подарили торт с "ракетой". Глава государства попробовал самарский хлеб и остался доволен.

В мировом рейтинге женщин-предпринимателей Россия на 55-м месте из 77, рассказала основатель семейных кафе Анастасия Татулова. А вот в рейтинге женщин, которые занимают позиции топ-менеджеров, - в первой пятерке. "Поэтому для нас очень важно, чтобы государство и президент заметили, что мы существуем", - заявила она. "Мы погибаем под внеплановыми проверками, которых бывает девять в месяц. Я очень прошу: давайте с этим что-то сделаем", - попросила одна из участниц встречи. "Мы сейчас готовим целый набор предложений. Я вас уверяю, добьемся того, чтобы в самое ближайшее время все это было реализовано", - успокоил ее президент.

Нужны меры поддержки российских производителей в условиях санкций

Еще одна просьба - не сажать в СИЗО предпринимательниц, обвиняемых в экономических преступлениях. Такой запрет есть, но глава государства решил еще раз изучить вопрос. Еще он поручил подготовить поправки о порядке блокировки счетов бизнесменов: ему пожаловались, что банки блокируют расчетные счета без объяснения причин. Затронули тему налогов. Решение по изменению ставки НДС пока не принято, и президент еще не определился с позицией по этому вопросу: есть мнение, что вообще все льготы по НДС ведут к злоупотреблениям.

Глава государства назвал импортозамещение временным явлением. Оно прежде всего связано с обеспечением безопасности и не должно подрывать конкуренцию - "это такой временный инструмент настройки текущей ситуации". Мера нужна для поддержки российских производителей в условиях санкций. "Мы должны нацеливаться на то, чтобы производить такую продукцию, такого качества и такую доступную по цене, чтобы она была конкурентоспособной не на нашем, а на мировом рынке. А если мы постоянно будем что-то чикать там, то мы никогда этого конечного результата не добьемся", - резюмировал Путин.

Президента просили ужесточить наказание за организацию суицидальных групп в соцсетях. "Как только находят этих упырей - вы бы видели, что это за люди, которые суицид среди детей продвигают: пришли к одному забирать - чуть в штаны не наложил!" - сказал он. "Надо и ответственность ужесточать, и работа должна быть, безусловно, комплексной", - согласился Путин. "Эти крики по поводу свободы Интернета и так далее, может быть, и правильные, потому что нельзя переходить какие-то грани и душить эту свободу", - заметил он. Но общество должно защищать себя, а Интернет - подчиняться общим правилам. Еще предприниматели беспокоились, что будет, когда разрешат продажу лекарств вне аптек. Глава государства обещал посмотреть, насколько этот закон востребован - "без ведомственного лоббирования, но исходя из интересов граждан".