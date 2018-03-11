В Саратовской области предотвратили теракт

Крупный теракт предотвратили сотрудники управления ФСБ по Саратовской области. Силовики изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Как сообщает РИА Новости, это произошло в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

11 марта преступников на автомобиле попытались задержать сотрудники органов безопасности. Бандиты оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки получили смертельные ранения.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены использовавшиеся пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Саратовской области.

Известно, что теракт планировался членами законспирированной террористической ячейки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.