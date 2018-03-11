Народу срочно понадобился ангел. С улыбкой божества, крыльями за спиной, взглядом светлым? В фантастическом НЦИЦе - научно-церковном исследовательском институте - решили его вырастить.

Изолированное пространство, специальная еда через трубку, инъекции по расписанию. Тельце ребенка превращается в куколку, а затем в человекоподобную бабочку: окуклился, вылупился. Но что-то не так, бледно-серым получился, будто пепельным. С кожей такой прозрачной, что все прожилки видны. И с косточками тоненькими, как у растения. Не ангел - мутант. Как такого толпе являть! Но мальчик - серый ангел - улыбался всем, как святой, и решили, что сойдет. Главное теперь вовремя было толпе крикнуть: на колени!

Другой театральный сюжет. На смену программе ЭКО пришла новейшая разработка ОС - оцифровка сознания людей и пересадка объединенных воспоминаний из двух тел в одно новое. С тех пор как ОС запустили, женщины стали рожать еще реже. У кого денег много - покупают себе сразу несколько молодых тел. И потом бродят в них с безучастными уставшими глазами. Кому доступен только экономвариант, свое сознание вкладывают в белых голубей или в розовых фламинго, мечтая птицами кружить над прекрасными лугами, "злачными пажитями". И не подозревая, что в будущем станут донорами...

У кого денег много - покупают себе сразу несколько молодых тел

С приездом театра "Старый дом" из Новосибирска в Москву на "Золотой Маске" наконец повеяло большим фестивалем. Народу явили если не чудо, то спектакль-событие под названием "Злачные пажити", объединивший Новосибирск и Санкт-Петербург и два рассказа из сборника Анны Старобинец "Икарова железа. Книга метаморфоз".

Эти резонансные театральные метаморфозы возникли из режиссерской лаборатории Павла Руднева в Новосибирске - как куратор и идейный вдохновитель он предложил тему: современная проза и в том числе рассказы Анны Старобинец. Яркие истории "Паразит" и "Злачные пажити" выбрала режиссер Юлия Ауг. За пять дней был сделан эскиз, а дальше довести эксперимент до премьеры помог фестиваль "Точка доступа" в Петербурге. И вот сложносочиненный проект доехал до Москвы. Девизом была возможность перевести прозу в театр, не делая из прозы пьесу, и метод работы с прозой как с материалом, который может смотреться полноценным спектаклем на театральной сцене.

"Для меня рассказы Анны Старобинец не фантастические истории, - говорит Юлия Ауг. - Когда я погрузилась в тему трансгуманизма, выяснила, что это реально существующее жуткое движение. Когда люди все свои деньги отдают, чтобы их мозг заморозили и сохранили в ожидании, что через энное количество лет потомки имплантируют его в новое тело".

Юлия Ауг, больше известная как актриса, сыгравшая ключевую женскую роль в картине "Овсянки" Алексея Федорченко, получившая ТЭФИ за партию императрицы Елизаветы I в сериале "Екатерина" и "Нику" за работу в фильме "Ученик" Кирилла Серебренникова, предельно откровенные актерские опыты над собственным телом продолжила в режиссерских. Она ставила спектакли в Театре на Таганке и в Школе современной пьесы в Москве, за ее пределами в Санкт-Петербурге, Тобольске, Дзержинске, Красноярске и Казахстане... В "Злачных пажитях" жанр фантастики и антиутопии она сведет к документальной драме. Будто все тропинки, даже из Сибири, все равно ведут современную прозу в Театр.doc. Где в режиссуре Юлии Ауг на мир стоит взглянуть глазами птиц. Поверить, что человек может совершенствоваться до бесконечности и однажды способен избавиться от всех своих недостатков, если удастся избежать побочных эффектов и фантомных болей, когда тело будет пытаться "отыскать" своего прежнего хозяина.

Единственным спасением от такого прогресса остается закрытая от других личная жизнь, но в будущем она тебе не принадлежит. По законам фантастики там даже будут судить людей за плохое обращение со своим телом - вдруг оно еще кому-нибудь понадобится. Ведь трансгуманизм обещает победу над смертью, но не дарует ее, а продает.