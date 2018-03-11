Забайкальский краевой суд вынес приговор шестерым членам банды "Джокера", которая продавала наркотики за биткоины. Торговцы дурью получили от 5 до 11 лет колонии строго режима. Однако до пресечения деятельности банды далеко - следствие полагает, что осудить удалось лишь участников одного из "филиалов" преступного сообщества.

На скамье подсудимых оказались пятеро местных жителей и "гастролер" из ЯНАО. Они действовали под руководством некоего Джокера - его личность и место пребывания не установлены. Джокер дистанционно построил "многоэтажную" корпорацию по распространению наркотиков, состоявшую из четырех уровней: операторы, кладовщики-перевозчики, оптовые закладчики и закладчики-бегунки. "Операторы" отправляли сообщения с адресами тайников, где следует заложить наркотики. "Перевозчики" доставляли крупные партии. "Оптовики" занимались распределением более мелких партий по тайникам, а "закладчики" прятали дозы в окрестностях Читы, откуда их забирали потребители.

Известно, что в Читу наркотики привозили из Новосибирска и Красноярска. Члены ОПГ не знали друг друга, связь поддерживали через мессенджеры. Деньги перечисляли в биткоинах, что позволяло избегать идентификации личности.

Такая конспирация крайне осложняла работу ФСКН и полиции. В конце концов удалось задержать пару "бегунков", а через них потянуть веревочку. Из тайников, указанных задержанными, было изъято несколько партий "синтетики" общей массой около пяти килограммов и суммарной стоимостью 15 миллионов рублей.