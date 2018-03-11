Футболисты ЦСКА не улетели из Грозного из-за учений в аэропорту

Члены команды и персонал футбольного клуба ЦСКА не смогли почти в течение трех часов вылететь из аэропорта Грозного после воскресного матча премьер-лиги с местным "Ахматом" в столицу в связи с учениями, которые проходили в воздушной гавани.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, согласно которой рейс с футболистами задержали из-за угрозы теракта.

- У нас проходили учения по обеспечению безопасности полетов, и как раз в это время футболисты ЦСКА должны были улететь на чартерном рейсе в столицу. Им пришлось дождаться окончания учений. Сейчас они уже проходят паспортный контроль, и вскоре рейс с армейцами на борту отправится в Москву, - рассказали корреспонденту "РГ" в дирекции аэропорта "Грозный".

Как известно, сегодня в столице Чечни в рамках РФПЛ прошел матч между "Ахматом" и ЦСКА, который завершился разгромом грозненцев. Армейцы забили три безответных мяча.