Прибывшие на место спасатели подняли со дна ущелья тела пяти погибших. Еще двое военнослужащих оказались живы, но были тяжело ранены. Их незамедлительно доставили в госпиталь. Позже власти Чечни заявили, что врачам не удалось спасти жизнь одного из них. Второй находится в тяжелом состоянии под присмотром медиков. Если он пойдет на поправку, то спецбортом его перевезут в московский госпиталь.
Глава республики Рамзан Кадыров пожелал скорейшего выздоровления раненому бойцу и принес искренние соболезнования семьям погибших.
СК возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). По их версии "вертолет Ми-8 выполнял плановый полет и при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, столкнулся с землей".
Сейчас на месте происшествия работают оперативно-следственная группа. В расследовании принимают участие криминалисты военного следственного управления СК РФ и по Южному военному округу.