Трагедия произошла недалеко от границы с Грузией в Итум-Калинским районе Чеченской Республики, когда вертолет Ми-8 пограничной службы ФСБ, на борту которого находились девять человек, выполнял рейс к заставе в Тусхарое. В тот день в горах была плохая погода, дул сильный ветер. Когда до земли осталось пару метров, крылатую машину подхватил порыв ветра. Двое бойцов успели спрыгнуть, остальные вместе с экипажем в потерявшем управление вертолете рухнули в 150-метровую пропасть.

Прибывшие на место спасатели подняли со дна ущелья тела пяти погибших. Еще двое военнослужащих оказались живы, но были тяжело ранены. Их незамедлительно доставили в госпиталь. Позже власти Чечни заявили, что врачам не удалось спасти жизнь одного из них. Второй находится в тяжелом состоянии под присмотром медиков. Если он пойдет на поправку, то спецбортом его перевезут в московский госпиталь.

Глава республики Рамзан Кадыров пожелал скорейшего выздоровления раненому бойцу и принес искренние соболезнования семьям погибших.

СК возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). По их версии "вертолет Ми-8 выполнял плановый полет и при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, столкнулся с землей".

Сейчас на месте происшествия работают оперативно-следственная группа. В расследовании принимают участие криминалисты военного следственного управления СК РФ и по Южному военному округу.