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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане уволен полицейский, подозреваемый в двойном убийстве

Текст: Ирина Варламова (Махачкала)

В Дагестане уволили старшего сержанта полиции, застрелившего из охотничьего ружья двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Фото: Анатолий Медведь/ТАСС
Полицейский из Дагестана признался в убийстве двух человек

ЧП произошло в Каякентском районе республики, на окраине села Герга. По данным следствия, сержант полиции выстрелил из охотничьего ружья "Сайга МК" в сотрудника Росгвардии и его товарища. Оба скончались на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Полицейский признался, что застрелил двух человек. Во время трагедии он находился не при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным, причиной трагедии стал конфликт из-за денег. Скандал разгорелся на бытовой почве. Произошедшее не имеет отношения к бандитизму и терроризму.

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