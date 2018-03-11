В Череповце мальчик провалился в канализационный колодец

Вологодские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в Череповце в колодец провалился семилетний мальчик.
Как сообщает Следственный комитет по Вологодской области, с ребенком все хорошо, мальчика осмотрели врачи, но не нашли оснований для госпитализации. Тем не менее, школьник находится в шоковом состоянии.
Мальчик провалился во время прогулки с родителями. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Городецкой.
Родители ребенка сразу же вызвали спасательную службу. Но мальчика смог достать отец.
Больше всего следователей сейчас интересует, какая организация обслуживала данный канализационный колодец и почему он не был закрыт.