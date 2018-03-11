В Ленобласти мужчина взял кредит на убийство жены

Во Всеволожском районе Ленинградской области к пяти годам лишения свободы приговорен мужчина, который захотел убить свою жену. Деньги на оплату услуг киллера он взял в банке.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, роль наемного убийцы сыграл сотрудник полиции.

В правоохранительных органах узнали о готовящемся преступлении еще в самом начале, когда мужчина стал спрашивать своих знакомых, нет ли у них на примете подходящего человека. Один из них после такой беседы сразу же пошел в полицию.

"Киллер" несколько раз встречался с мужчиной и расспрашивал, как бы тот хотел, чтобы погибла его жена. В итоге они сошлись на смерти от колото-резанных ранений и даже выбрали нож.

Супруг сообщил адрес, где живет женщина, передал ее фотографии. А сам киллер, в качестве доказательства совершения убийства, должен был вручить ему личные вещи жертвы.

Чтобы заплатить аванс киллеру, муж взял кредит в банке. В графе "цель получения кредита" он указал личные нужды. После получения аванса в 40 тысяч рублей, организатор убийства был задержан.

В ходе расследования выяснилось, что муж, которому, к слову, всего 22 года, испытывал неприязнь к своей жене. Супруги не сошлись характерами и женщина ушла от мужа вскоре после свадьбы. Он хотел ее убить, чтобы получить опеку над малолетней дочерью.