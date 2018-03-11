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11.03.2018,  
11:06
Текст: Антон Валагин

В Ленобласти замечен американский танк

В бригаду материально-технического обеспечения под Санкт-Петербургом доставлен американский танк Sherman времен Второй Мировой войны, сообщили в штабе Западного военного округа.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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- По оценке специалистов, доставленный в Лугу танк находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время начнется его реставрация. Планируется, что 9 мая машина будет выставлена в Санкт-Петербурге вместе с другой боевой техникой, - рассказал руководитель пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Напомним, летом 2017 года водолазы Северного флота подняли со дна Баренцева моря три танка Sherman и другую технику. Машины ехали в СССР на борту американского транспорта "Томас Дональдсон", но его торпедировала немецкая подлодка. M4 Sherman - основной средний танк армии США, массово поставлявшийся в Красную армию по ленд-лизу. Советские танкисты полюбили "Эмчу" за простор боевого отделения, комфорт, высокое качество оптики и электроники. К тому же американские рабочие нередко передавали "привет" красноармейцам, помещая в ствол танковой пушки бутылку виски. Расконсервировали "Шерманы" с большой осторожностью. С 1943 года эти танки принимали участие во всех сражениях Великой Отечественной, а затем воевали с Японией.

В Луге находятся 69-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон и база хранения бригады МТО Западного-военного округа. Специалисты войсковой части занимаются текущим ремонтом и реставрацией бронетехники.

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