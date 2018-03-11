В Санкт-Петербурге откроют мемориальную доску Мариусу Петипа

На здании Академии русского балета имени А.Вагановой в воскресенье будет открыта мемориальная доска Мариусу Петипа, об этом информирует "Интерфакс".

В мероприятии примут участие члены правительства Петербурга и депутаты Законодательного собрания, ректор вуза Николай Цискаридзе.

11 марта исполняется 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа - великого балетмейстера, француза, родившегося в Марселе, начинавшего свою артистическую карьеру на сценах Брюсселя, Нанта, Бордо, Парижа и Мадрида, но снискавшего мировую славу в России, в Петербурге, где он творил более пятидесяти лет.

Петипа создал более 70 спектаклей. Все имели оглушительный успех. Во всех постановках - виртуозность, образность и любовь к русскому танцу. Повторить легендарный стиль хореографа до сих пор никому не удалось. Свой главный секрет великий балетмейстер так и не раскрыл.