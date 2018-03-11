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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Динамо" побежало

"Бело-голубые" покинули зону стыковых матчей
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
В субботу в чемпионате России по футболу важнейшие очки потерял "Краснодар", который до этого тура шел на второй строчке. Команда Игоря Шалимова не смогла одолеть в гостях "Динамо" - 0:0.
Игроки "Динамо" справились с атакой краснодарцев. Фото: РИА Новости Игроки "Динамо" справились с атакой краснодарцев. Фото: РИА Новости
Игроки "Динамо" справились с атакой краснодарцев. Фото: РИА Новости

Москвичи не проигрывают уже в четвертом матче подряд при Дмитрии Хохлове. Благодаря ничьей с краснодарцами "бело-голубые" покинули зону стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе, поднявшись на 12-е место.

- Игра получилась довольно интересной, - отметил главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов. - То, что мы планировали сделать, выполнили. Только концовку немного провалили, подсели.

Несмотря на в целом положительный результат, Хохлов раскритиковал двух своих футболистов: новичка "бело-голубых" Константина Рауша и Кирилла Панченко, впервые вышедшего на поле с сентября после травмы крестообразных связок колена.

Фото: AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE
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- Почему я заменил Рауша в перерыве? Он не попал в игру, - подчеркнул рулевой москвичей. - У него была задача исполнять функции атакующего полузащитника, но он впереди ничего не создал и сзади в некоторых моментах действовал не так надежно, как хотелось бы. Что касается Панченко, то мы давно его ждали. Но пока он не может играть в полную силу. Если откровенно, Кирилл все-таки немного ослабил нас в атаке. Его текущее состояние не позволяет ему проводить на поле и 30 минут. Ему еще нужно набирать форму.

Очередные очки потерял "Зенит". Питерцы во второй раз подряд в чемпионате сыграли в безголевую ничью. На этот раз в гостях с "Ростовом".

Как и в матче с "Амкаром" неделей ранее, команда Роберто Манчини не показала ничего выдающегося. Это мягко говоря. За всю игру "сине-бело-голубые" создали лишь один опасный момент, да и то после стандарта: после подачи Юрия Жиркова в перекладину пробил Бранислав Иванович.

К слову, перед матчем травму получил основной голкипер "Зенита" Андрей Лунев, место которого в воротах занял Юрий Лодыгин. А уже по ходу встречи из-за повреждения с поля вынужден был уйти еще один игрок сборной России - Далер Кузяев. О степени серьезности травм Лунева и Кузяева станет известно позднее.

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