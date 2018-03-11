Кубань и Крым заключили соглашение о развитии туризма

Республика Крым и Краснодарский край в течение пяти лет будут сотрудничать в туристической сфере. Соответствующее соглашение между Министерством курортов и туризма Республики Крым и Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края подписали профильные министры Вадим Волченко и Христофор Константиниди.

Оба региона в ближайшие пять лет будут вести скоординированную политику в области развития туризма, индустрии гостеприимства и межрегионального сотрудничества. Как подчеркнули в пресс-службе Минкурортов Крыма, соглашение подписано в преддверии открытия Крымского моста, так как оба региона считают туризм приоритетным направлением развития экономики.

- Крым и Краснодарский Край относятся к наиболее востребованным отечественным туристским направлениям. Суммарно они принимают более 21 миллиона туристов в год. История курортного дела, обилие природных и культурных достопримечательностей, широкий спектр возможностей для различных видов туризма обусловливает их привлекательность в качестве круглогодичного направления отдыха и путешествий. Консолидация в рамках продвижения туристско-рекреационных ресурсов станет мощным импульсом для дальнейшего роста турпотока в регионы, - заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, который присутствовал на подписании соглашения.

В рамках соглашения регионы намерены также лоббировать снижение цен на авиаперелеты в курортный сезон, а также поднять вопросы вывода туристического бизнеса из тени.