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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Снесло два этажа

В Краснодаре при взрыве газа в доме пострадало семь человек
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
В Краснодаре из-за сильнейшего взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке пострадало семь человек. Фактически в подъезде дома снесло два верхних этажа, 180 человек пришлось эвакуировать.

Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, получил около 90 процентов ожогов тела. Из-под завалов, где раньше находилась соседняя квартира, достали и с тяжелыми травмами госпитализировали двоих детей 9 и 12 лет, медики оценивают их состояние как тяжелое, а их отец, 36-летний мужчина, получил травмы позвоночника и тоже оказался на больничной койке. Взрыв почти полностью уничтожил три квартиры, обвалились крыша здания и чердак, как и лестничный пролет. По данным мэрии города, в 80-квартирном доме проживает 180 человек. Всех их эвакуировали, а многоэтажку в целях безопасности временно отключили от электричества, газа и воды, но оставили отопление.

В Краснодаре пострадавшие от взрыва жильцы получат компенсации

Сразу после случившегося на место ЧП прибыли сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС и Росгвардии. Всего в ликвидации последствий участвовало 173 человека и 56 машин спецтехники, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Возбуждено уголовное дело по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "уничтожение чужого имущества по неосторожности", - сообщила помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Иветта Агаян. - Следователи устанавливают причины взрыва.

Прокуратура Краснодарского края также начала проверку по факту происшествия.

По свидетельству жильцов дома, возможным виновником происшествия может быть хозяин квартиры, где произошел взрыв газа. По словам очевидцев, он якобы часто злоупотреблял спиртным.

Произошедший взрыв вызвал большой общественный резонанс среди краснодарцев не только из-за семи пострадавших, но и потому, что жители целого дома в одно мгновение остались без крова над головой.

- Сейчас на месте происшествия работают специалисты для оценки ущерба, причиненного конструкции дома, - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов. - Необходимо определить, возможна ли эксплуатация здания и заселение жильцов в соседние подъезды, безопасно ли это будет. Все жильцы дома были эвакуированы. Их временно разместили в школе N 16. У дома в круглосуточном режиме организована охрана сотрудниками полиции, чтобы исключить возможные случаи мародерства. Если понадобится временное расселение жителей пострадавшего дома, то место для этого есть - гостиница "Кавказ".

К моменту подписания номера газеты в печать строительные эксперты пришли к заключению, что три из четырех подъездов дома не пострадали от взрыва и в квартиры многоэтажки начали возвращаться жильцы.

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