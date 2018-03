Рекордсмен "Евровидения" в Москве снова выступит на конкурсе

10 марта в Норвегии состоялся отборочный конкурс, где в прямом эфире Александр Рыбак представил свою новую песню That’s How You To Write a Song ("Это о том, как написать песню"). И был выбран представлять Норвегию на "Евровидении-2018".

Девять лет назад Рыбак победил в Москве с рекордным результатом для всех лет конкурса количеством балов - 387. Лишь в прошлом году его достижение превзошел португалец Салавадор Собрал, который собрал уже 758 баллов (сказалась и изменившаяся система подсчета голосов). И вот теперь Александр Рыбак решил вернуть себе рекорд. Уже по новым правилам голосования, в Лиссабоне-2018. Новая песня этого симпатичного и улыбчивого парня (по-прежнему лихо поющего и задорно подыгрывающего себе в запеве и припевах на скрипке!) - веселая и удалая, в традициях буги-вуги, фанка и диско 70-х. С упругими басовыми линиями и ритмом 120 ударов в минуту. На "Евровидении-2018" Эстонию представит русская певица Украина оспорит решение оштрафовать ее за проведение "Евровидения" В начале видеоклипа девочка пишет Александру Рыбаку письмо на норвежском языке. И тот начинает на него отвечать: вначале сидя на диване, а затем уже в песне, в окружении танцоров. И снова азартно подыгрывает на своей любимой скрипке. А попутно делится в тексте своими мудрыми напутствиями, среди которых выделяются эти: "Найди свой ритм", "Получай удовольствие от мелочей", "Ты должен найти свое призвание и обязательно ему следовать"… С такими правильными, пусть и давно известными истинами не поспорить. Да и бодрая мелодия запоминается - под нее хочется танцевать. А сам исполнитель по-прежнему приветлив и обаятелен, даже мало изменился! Хотя трудно представить, что именно эта песня, далекая от нынешних модных трендов, снова обеспечит Рыбаку победу на уже втором для него "Евровидении". Сам норвежец белорусского происхождения тоже отзывается о шансах довольно сдержанно: - Я буду счастлив, если смогу вдохновить как можно больше людей поверить в свой талант и решиться записать все свои идеи и мысли на бумаге!.. Знаю, что для одного и того же артиста не много шансов выиграть Евровидение дважды, но, конечно, для меня было бы честью снова представлять Норвегию"... Кстати

В течение нескольких лет после победы в Москве, обозреватель "РГ" встречал Александра Рыбака за кулисами конкурсов "Евровидения", в которых тот уже не участвовал. Здоровались, общались и Рыбак гордо показывал на своей груди карточку "Пресса", объясняя, что так скучает по конкурсу, что приезжает на него теперь в качестве болельщика.

Российская участница "Евровидения" споет первой во втором полуфинале Филипп Киркоров поедет на "Евровидение" с молдавским ансамблем DoReDoS Звездой европейского масштаба за эти годы певец и скрипач так и не стал, зато часто получал приглашения спеть в России, в частности, на корпортативах. Или присутствовал в качестве почетного гостя на вручениях музыкальных премий ведущих телеканалов.

Стоит напомнить, что, как поговаривали многие эксперты, столь убедительной победы в "Олимпийском"в 2009 году Александр Рыбак добился в первую очередь благодаря своему таланту, хорошей песне, обаянию. Но ещё и благодаря тому, что родился в Минске, говорит на русском языке. И поэтому тоже телезрители стран СНГ так дружно проголосовали в финале именно за него!

Будем желать успеха Александру Рыбаку и в Лиссабоне-2018.

Напомним, что "Евровидение-2018" пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая.