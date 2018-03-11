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Рубрика: Спорт

Девочка распрыгалась

13-летняя российская фигуристка Александра Трусова первой в мире исполнила два четверных
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
Еще лет восемь назад об этом не мечтали. Какие там женские четверные прыжки, если прямо на Олимпиаде-2010 в Ванкувере разгорелась жесточайшая дискуссия. Зачем это мужчины пытаются прыгать четыре оборота, портя общий имидж фигурного катания?
Вслед за Липницкой, Медведевой, Загитовой в нашем фигурном катании зажглась новая звезда - Александра Трусова. Фото: РИА Новости Вслед за Липницкой, Медведевой, Загитовой в нашем фигурном катании зажглась новая звезда - Александра Трусова. Фото: РИА Новости
Вслед за Липницкой, Медведевой, Загитовой в нашем фигурном катании зажглась новая звезда - Александра Трусова. Фото: РИА Новости

Даже Евгений Плющенко, сделавший четверной, был дружно и безоговорочно осужден североамериканской прессой, что не так страшно, но, вот действительно важно, и судьями. Те поставили этот прыжок Жене чуть ли не в вину, засунули фигуриста на второе место, а первое отдали американской посредственности, чистенько откатавшей свою простенькую программу.

Но жизнь идет вперед. Теперь без четверного мужчинам на соревнованиях, и не только международных, делать нечего. На декабрьском чемпионате России в Питере я поразился: девять парней из первой десятки выполнили четверной, а занявший десятое место был близок к его исполнению.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Тут мне и припомнилось вещее предсказание великого тренера, профессора нашего и международного фигурного катания Алексея Николаевича Мишина, пообещавшего еще в Ванкувере, что в обозримом будущем прыжок в четыре оборота покорится и женщинам. Поверить в это оказалось сложно, хотя в 2002-м японка Мики Андо исполнила нечто вроде четверного, впрочем, официально засчитанного. Но это сочли некой экстравагантностью, и даже Андо от четверных как-то незаметно отказалась, сочтя их экзотикой. Но как же скоро в наш век немыслимых ускорений это будущее, насыщенное немыслимыми элементами, наступило.

В прошлом году четверной исполнила юная Анна Шербакова - ученица тренера Этери Тутберидзе. Правда, потом сломала ногу на тренировке, с четверными ничего общего не имевшей. И тоже пока положила этот прыжок на полочку. А Трусовой в том сезоне четверной тоже покорился.

И вот пробил год истины: пришла пора исполнять труднейший элемент на официальных турнирах. Кубок России в Великом Новгороде и запомнился потому, что 13-летняя Александра Трусова сделала четверной в финале. Ну почти что сделала, неудачно приземлившись. Стало понятно: наступает в женском фигурном катании, да и не только в женском, новая эра.

Оставалось ждать, и ожидание было недолгим. Наши фигуристы вообще отлично откатались на вчера завершившемся в Софии юниорском чемпионате мира, завоевав все четыре "золота" и множество мест на пьедестале.

Но кульминация пришла в последний день турнира. Воспитанница отделения "Хрустальный" школы, это не опечатка, фигурного катания "Самбо-70" Саша Трусова, родившаяся 24 июня 2004 года, в произвольной выполнила не только уже покорявшийся ей четверной Сальхов, но и четверной тулуп. Жаль, трибуны в болгарской столице зияли пустотами.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Два четверных и "золото" - успех не только Саши, но и ее тренера Этери Тутберидзе, которой помогают хладнокровнейший Сергей Дудаков и постановщик тончайшего вкуса 26-летний Даниил Глейхенгауз.

У Этери Георгиевны столько чемпионок: Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, а теперь вот и новая победительница первенства мира по юниорам Александра Трусова.

Что сказать о Тутберидзе? Она - тренер новой формации. Ее прихода мы ждали долго. Некая революция, совершенная ею с воспитанницами в женском одиночном, кажется, перенесется и захватит российских мужчин-одиночников, несколько засидевшихся в своих сугубо внутрироссийских разборках. А еще Этери Тутберидзе немногословна, похвалы ученицам отвешивает скупо. Красива своей необычной красотой. Всегда хорошо и в одном ей присущем стиле одета.

Два четверных и "золото" чемпионата мира - успех не только Саши, но и ее тренера Этери Тутберидзе

Саша же Трусова, как ныне и подобает, занялась фигурным катанием в четыре года. Отец - мастер спорта, мама и бабушка всю жизнь отдают трудолюбивейшей деточке. Трусова родилась не в Рязани, а в Рязанской области. И когда родители начали понимать, что у ребенка что-то получается, перевезли ее в Москву. Результаты росли стабильно, однако относительно медленно. Переход в группу Тутберидзе превратился в немыслимое ускорение. В сезоне 2017/18 Саша выиграла два этапа юниорского Гран-при в Австралии и в Беларуси, а затем и финал этого турнира. Ей принадлежат юниорские рекорды мира по количеству баллов, набранных в короткой и произвольной, а также в сумме двух программ. Быть может, не менее важно для понимания перспектив Трусовой и то, что она самая юная фигуристка, когда-либо побеждавшая на юниорских чемпионатах мира.

Какую же длиннющую скамейку подготовила для российского фигурного катания и болельщиков Этери Тутберидзе! Еще раз с удовольствием назову Медведеву, Загитову, а теперь и Трусову, которой, правда, по возрасту еще нельзя состязаться со взрослыми... Да, придет к девочке взросление. Фигурное катание - спорт, типун на язык, но надо заметить, очень травмоопасный. Бывает, что девчоночек в красных платьицах, добившихся первых успехов, волна поднимает куда-то вверх, откуда и земли не видно. Будем надеется, что все эти дурные ветры, дай Бог, стороной обойдут Александру Трусову.

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