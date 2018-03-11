Шипулин упал на финише и упустил "золото" на этапе КМ по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Он преодолел дистанцию в 15 км за 38 минут 24 секунды.

Шипулин до последнего боролся за "золото" с Мартеном Фуркадом и Юлианом Эберхардом. Но в концовке россиянин упал в борьбе с Эберхардом. Воспользовавшись этим, австриец совершил мощный рывок и обогнал Фуркада, выиграв "золото". Уже после финиша Юлиан извинился перед Шипулиным.

Напомним, что в четверг Антон стал первым в спринте, принеся российской сборной первую победу в нынешнем сезоне. До того он дважды финишировал третьим в гонках преследования на этапах во французском Анси и итальянской Антерсельве.