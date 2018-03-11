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Рубрика: В мире

СМИ назвали предполагаемую причину крушения самолета в Иране

СМИ назвали предполагаемую причину крушения самолета в Иране, сообщает РИА Новости.

СМИ: Не менее 11 человек погибли при крушении самолета в Иране

"Самолет упал из-за возгорания двигателя, и местные жители также увидели падающий самолет", - заявил представитель иранского ведомства по чрезвычайным ситуациям Моджтаб Халиди. По его словам, горящий самолет был виден невооруженным глазом.

Напомним, что жертвами крушения частного турецкого самолета на территории Ирана стали восемь пассажиров и трое челнов экипажа. По данным СМИ, на борту воздушного судна находилась дочь известного турецкого предпринимателя и семь ее друзей.

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