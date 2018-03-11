СМИ сообщили о разработке британского аналога "акта Магнитского"

Британские власти разрабатывают закон о санкциях против России, аналогичный так называемому "акту Магнитского", действующему в США. Как сообщило издание The Telegraph, разработка санкций ведется в координации с властями Канады и США.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд уже договорились, что на первом этапе в санкционный список будут включены 49 граждан России, в том числе должностные лица. Их имена не называются. В Лондоне намерены использовать ту же основу, что и заокеанские деятели, включая в список тех лиц, которых британцы считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека.

Речь идет о запрете на выдачу британских виз лицам из черного списка, а также о заморозке их финансовых и иных активов, находящихся в юрисдикции Великобритании.

Газета отмечает, что такой шаг Лондона, "вероятно, обострит разногласия с Москвой".