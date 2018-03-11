Социологи сделали прогноз на явку и результат кандидатов в президенты на выборах

Ведущие социологические службы России представили замеры электоральных настроений на начало марта, а также прогноз на итоги выборов. Среди кандидатов по-прежнему с большим отрывом от остальных лидирует действующий президент РФ Владимир Путин. Явка избирателей 18 марта прогнозируется в коридоре 63-67%.

Декларируемый уровень явки остается стабильно высоким на протяжении всей избирательной кампании. Отвечая на вопрос, примут ли они участие в голосовании 18 марта, 74% россиян сказали, что точно примут, еще 9% - что примут "скорее всего". Определиться ближе ко дню выборов обещают 9%. Не планируют приходить на избирательные участки порядка 6% опрошенных. Это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), о намерении прийти на выборы с той или иной степенью уверенности сказали 84,7% граждан, из них 64,8% намерены проголосовать "совершенно точно", а 19,9% - "вероятно". Число отказников у ФОМ выше, чем у ВЦИОМ: не собираются приходить на участки 11%. В возрастном разрезе максимальное число ответивших "не приму участие в выборах" (19,8%) - среди граждан 18-30 лет. Для сравнения: среди граждан старше 60 лет не намерены голосовать лишь 3,8%.

Добавим, что реальный уровень гражданского участия оказывается всегда ниже декларируемого - это касается любых выборов. Согласно прогнозу ВЦИОМ, итоговая явка на выборы 18 марта с учетом устойчивости решения об участии в голосовании окажется в коридоре 63-67%.

Электоральные рейтинги кандидатов в президенты и у ФОМ, и у ВЦИОМ по состоянию на начало марта не претерпели серьезных изменений, колебания есть, но они незначительны. Социологи задают гражданам вопрос, за кого из кандидатов они проголосуют, если примут участие в президентских выборах или если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. На первом месте с большим отрывом от соперников идет Владимир Путин, баллотирующийся в качестве самовыдвиженца. По данным ВЦИОМ, за действующего президента РФ готовы отдать голоса 69% россиян, по данным ФОМ - 64%.

Что касается остальных кандидатов, то за второе и третье место по-прежнему спорят лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин. Эти кандидаты, согласно замерам ФОМ, практически дышат друг другу в затылок: декларируемый рейтинг Жириновского - 6,6%, Грудинина - 6,5%. У ВЦИОМ "вилка" чуть больше, но все равно речь идет о незначительном отрыве (7% у Грудинина, 5% у Жириновского). Причем ВЦИОМ зафиксировал некоторое снижение уровня поддержки этих кандидатов по сравнению с февралем.

За кандидата от партии "Гражданская инициатива" Ксению Собчак готовы проголосовать 2% (ВЦИОМ) и 1,2% (ФОМ). Остальные кандидаты набирают 1% и меньше. По данным ВЦИОМ, поддержать Григория Явлинского ("Яблоко") и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз") готовы по 1% избирателей, Бориса Титова (Партия Роста) и Максима Сурайкина ("Коммунисты России") - менее 1%.

С учетом декларируемой готовности проголосовать за того или иного кандидата ВЦИОМ впервые представил прогноз на итоги выборов. "Прогнозируемый результат Владимира Путина составляет 69-73%, Павла Грудинина - 10-14%, Владимира Жириновского - 8-12%, Ксении Собчак - 2-3%, Григория Явлинского - 1-2%, Сергея Бабурина, Бориса Титова, Максима Сурайкина - менее 1% у каждого", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Уже со вторника, 13 марта, вступит в силу законодательный запрет на публикацию соцопросов, связанных с выборами, который будет действовать до окончания голосования 18 марта в 21.00 по московскому времени.

Опрос ФОМнибус в рамках заказа Фонда "Общественное мнение" проведен 3-4 марта 2018 г. в 73 субъектах РФ. Объем выборки - 6000 респондентов. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает: при показателе более 10% ± 2,1%, при показателе 5-10% ± 1,25%, при показателе 2-5% ± 0,9%, при показателе менее 2% ± 0,6%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-7, 9 марта 2018 г. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 4000 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6%.